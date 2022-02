Goretti Reis apresenta áudios lamentando falta de médicos no município de Lagarto

A deputada Goretti Reis (PSD) fez um pronunciamento na Sessão Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe desta terça-feira, 22, para lamentar a falta de médicos e medicamentos em povoados de Lagarto. A parlamentar informou estar recebendo diversos áudios de moradores reivindicando a melhoria da saúde no município.

“As comunidades estão se sentindo prejudicadas com a falta de profissionais para atender principalmente neste momento de pandemia da Covid-19, das gripes, da chikungunya e é preciso uma intervenção urgente por parte do poder público municipal em Lagarto”, afirma.

Goretti Reis lamentou a ausência de medicamentos nas unidades de saúde, além de material básico para fazer procedimentos de curativos. “Quando a gente acessa as redes sociais da gestão, o marketing é bem trabalhado para tentar passar uma imagem positiva, mas quem vive o dia a dia sabe que não é o que está sinalizado”, observa apresentando áudios de moradores relatando as principais necessidades, a exemplo da falta de materiais para curativos.

Entre os povoados elencados pela deputada quanto à falta de médicos nas unidades de saúde, estão Açuzinho, Candeal, Mangabeira, Gameleiro, Caraíbas, Laranjeira, Moita do Urubu, Brasília e Taboca.

“Tem várias outras localidades em que as comunidades estão reclamando a falta de profissionais, de medicamentos e insumos e aí quando a gente vai observar os repasses financeiros enviados à Secretaria de Saúde do Município, continuam sendo encaminhados, mas na prática precisa de um controle maior e de uma supervisão, pois estamos vendo várias comunidades tanto na região da Colônia Treze, da Brasília e do Jenipapo, desassistidas. Fica esse apelo para que a Secretaria de Saúde solucione a situação porque os moradores estão sendo prejudicados”, complementa.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza