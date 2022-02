Deputado apela à Cohidro por manutenção dos perímetros irrigados no Agreste

A falta de água para irrigação nos perímetros irrigados da região do Agreste. Esse foi um dos assuntos tratados pelo deputado Talysson de Valmir (PL), durante a Sessão Plenária Mista desta terça-feira, dia 22 de fevereiro. Segundo expôs o parlamentar, o fato se dá por recorrentes furtos de fiações do sistema de irrigação no perímetro, situado na região de Itabaiana, próximo ao povoado Cajaíba.

O deputado externou que já esteve dialogando com o presidente da Companhia de Desenvolvimento e Irrigação de Sergipe (Cohidro), Paulo Sobral, para sanar o problema dos agricultores. Ele adiantou que está intermediando um visita entre o diretor da Cohidro e os agricultores do perímetro para esclarecimentos.

“Espero que o Paulo Sobral reponha toda a fiação para que a comunidade não venha a ser mais prejudicada, diante da seca e do forte calor”, declarou Talysson.

Segurança Pública

Na ocasião, o deputado fez menção ao baixo efetivo policial nos municípios de Areia Branca e Itabaiana. “O município de Areia Branca contava com 10 policiais na segurança, hoje a cidade conta com apenas dois policiais. A população aumentou e o efetivo diminuiu”, observou.

O deputado destacou que vem acontecendo recorrentes furtos de moto e motonetas na região, cenário em que pede aumento do efetivo para o 3º Batalhão da região serrana.

Deso

Para finalizar, o deputado declarou que protocolou Requerimento na Casa solicitando à DESO. Segundo defende, o requerimento busca esclarecimentos ao diretor do órgão, Paulo Melo, sobre a distribuição da água tratada no estado.

“Quero saber o porque da falta de água para a população sergipana. Para ele esclarecer sobre a distribuição, e os investimentos que a DESO vem fazendo. A água é vida! Não é justo pagar contas caras,e água não está chegando”, acrescentou.

Foto: Reprodução da transmissão da Sessão Plenária

Por Stephanie Macêdo – Alese