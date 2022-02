Dr. Samuel quer construção de Orla e dessalinização do Rio em Brejo Grande

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (CIDADANIA) teve 4 indicações aprovadas pela ALESE, durante o expediente desta terça-feira (22). Entre as indicações, está uma que versa sobre o Piso da Enfermagem e outra que discute sobre as políticas públicas voltadas ao turismo.

Além disso, houve também duas indicações referentes ao município de Brejo Grande. Preocupado com o avanço do mar no Rio São Francisco, o parlamentar quer que o Estado adote medidas urgentes para minimizar os efeitos provocados pela salinização, bem como deseja que o Governador construa uma orla naquela região.

“A indicação nossa pede ao governo a realização de estudos técnicos sobre o fenômeno de salinização na divisa entre SE e AL, que permite que o mar avance sobre a água doce no município de Brejo Grande, a fim de realizar o processo de dessalinização. Há relatos que moradores utilizam a água do rio e por conta do sal, adultos e crianças estão desenvolvendo problemas de saúde”, explicou o deputado.

“Tem outra indicação nossa que solicita ao Governador que viabilize a construção de uma Orla no município de Brejo Grande, tendo em vista o seu potencial turístico ainda preservado”, concluiu.

Para ele, Brejo Grande tem um potencial enorme para o desenvolvimento turístico, mas precisa do apoio do Governo do Estado.

“Sem a participação do executivo neste processo, não tem como Brejo Grande se desenvolver dentro do turismo. O município é bonito e tem maravilhosas riquezas naturais para serem potencialmente exploradas”, disse.

