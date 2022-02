Exposição ‘Jardins Folia’ homenageia o carnaval sergipano

Bloquinhos de rua em Aracaju, escolas de samba em Estância, mela-mela em Neópolis, trios elétricos em Pirambu. O carnaval sergipano é rico em ritmos, cores e diversão. E para matar a saudade da maior festa popular do país, o Shopping Jardins brinda o público com a exposição ‘Jardins Folia 2022’. Na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, crianças, jovens, adultos e idosos têm a oportunidade de reviver a alegria e as tradições do carnaval de Aracaju, Estância, Neópolis e Pirambu.

Além de apreciar os trajes típicos, como o do Rei Momo e as fantasias de passista, mestre-sala e porta-bandeira, o visitante pode tirar divertidas fotos com sombrinha de frevo, pandeiro e outros adereços. Direcionando o smartphone para o QR Code disponível nos totens, o público confere mais informações sobre o carnaval nos quatro municípios homenageados.

A exposição tem acesso gratuito e está aberta à visitação durante todo o horário de funcionamento do shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Jardins Folia 2022

O quê? Exposição em homenagem ao carnaval sergipano.

Quando? Até 28 de fevereiro. Segunda a sábado, das 10h às 22h, domingo, das 14h às 20h.

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Da assessoria

Foto: Arquivo Shopping Jardins