Garibalde Mendonça destaca reunião da Comissão de Transporte

Na Sessão Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe desta terça-feira, 22, o deputado Garibalde Mendonça (MDB) convidou os representantes da Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa de Sergipe para uma reunião na Câmara Municipal de Aracaju.

“Na próxima quinta-feira, 24, nós vamos ter uma reunião com a Comissão de Transporte, Obras Públicas e Turismo aqui da Casa, atendendo a um convite feito pela Câmara de Vereadores de Aracaju, com a participação de integrantes do Departamento Estadual de Estrada de Rodagem (DER) e da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).

Garibalde Mendonça acrescentou que o encontro tem o objetivo de discutir a situação do transporte coletivo principalmente em virtue das greves registradas recentemente. “Aproveito para convidar também a deputada Kitty Lima que fez um ofício solicitando uma reunião urgente para tratar desse assunto e lembrar que será na quinta-feira a partir das 14h na Câmara de Vereadores de Aracaju”, diz.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza