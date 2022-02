Governistas sonham com acordão

Por Adiberto de Souza *

Embora não confessem nem sob tortura, os governistas ainda sonham com um acordão político visando baratear e facilitar a eleição do candidato a governador indicado pelo grupo. Esse desejo cresceu depois que o Supremo Tribunal Federal tornou inelegível o ex-deputado André Moura (PSC), considerado pelos aliados como imbatível na disputa para o Senado. Sem esse puxador de votos para o candidato ao Executivo e preocupados com uma possível debandada de descontentes, parte dos situacionistas vive rezando por uma desistência do pré-candidato a governador Rogério Carvalho (PT). Torcem que, na costura para facilitar a sua eleição à Presidência, Lula da Silva (PT) convença o petista a desistir em favor do indicado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) para disputar a sucessão estadual. Para tristeza dos governistas, este sonho deles é um tanto quanto difícil de se concretizar, pois Rogério tem dito que não abre nem para um trem. Ademais, o pequeno eleitorado de Sergipe em relação ao país não é atrativo na mega disputa pela Presidência da República. Marminino!

Bem na fica

Dos partidos que pretendem concorrer à Presidência da República, o Podemos e o PSD foram os que mais cresceram em número de filiados. Levantamento feito pelo portal R7, com base nos dados da Justiça eleitoral, mostra que, de 2011 até agora, o PSD do governador Belivaldo Chagas cresceu 209%, um pouquinho menos do que o Podemos, que aumentou seu número de filiados em 238%. No mesmo período, o PT do pré-candidato ao governo Rogério Carvalho cresceu 5%, mais do que o PL de Valmir de Francisquinho (1%). Embora pequeno, o desempenho dos dois foi melhor do que o do PDT do prefeito Edvaldo Nogueira, que ficou 3% menor. Crendeuspai!

Reajuste a caminho

O projeto de reajuste salarial dos servidores estaduais deve ser encaminhado à Assembleia logo depois do Carnaval. A previsão é do próprio governador Belivaldo Chagas (PSD). Segundo ele, a majoração será possível graças ao trabalho de planejamento e economia feito nas finanças públicas desde o início de sua gestão. Chagas ressaltou ainda que este esforço permitiu ao governo pagar a folha de pessoal dentro do mês, antecipar 50% do décimo terceiro e projetar um reajuste salarial para o funcionalismo. Ah, bom!

Bateu em retirada

Contrário à participação do PCdoB na federação partidária com PT, PSB e PV, Hallison Sousa deixou o partido vermelho. O ex-militante comunista disse ao portal JLPolítica que o modelo de federação no qual o PCdoB foi encaixado o subjuga, retira sua autonomia enquanto legenda para favorecer o PT. Ele ressalta não ter nada contra à conjugação de esforços em torno da candidatura de Lula (PT) para barrar o projeto de reeleição de Jair Bolsonaro (PL). Hallison Sousa presidiu os diretórios de Aracaju e em Sergipe, além de ter sido secretário-geral e tesoureiro do PCdoB. Aff Maria!

Alta médica

Uma boa notícia: o presidente da Assembleia, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), já recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. No início deste mês, o parlamentar se submeteu a um procedimento cirúrgico para a remoção de um tumor benigno, localizado na parte interna do ouvido. Na próxima sexta-feira, Luciano fará uma nova revisão médica que, seguindo o programado, deverá oficializar a sua liberação para retornar a Sergipe. A presidência do Legislativo sergipano está sendo exercida interinamente pelo deputado estadual Francisco Gualberto (PT).

Nadando em dinheiro

O Banese fechou 2021 com um lucro líquido de R$ 83,7 milhões, valor 71,2% maior que o alcançado no ano anterior. Os ativos totais do banco ultrapassaram a marca de R$ 7,3 bilhões no ano passado, um crescimento de 7,2% em relação a 2020. Já os recursos captados cresceram 8,4% no mesmo período, chegando a R$ 6,4 bilhões. O patrimônio líquido obteve um crescimento 15,7% e alcançou R$ 561,3 milhões. Segundo o presidente do Banese, Helom Oliveira, o banco cresceu de forma sustentável, sem abrir mão de investir nas iniciativas culturais e sociais que a instituição desenvolve. Supimpa!

Política em debate

Pré-candidato a senador pelo Cidadania, o advogado Adir Machado vai promover uma palestra interativa sobre o “desmonte da política atual”. Será amanhã, a partir das 19h, no Hotel Primme, em Aracaju. Segundo o cidadanista, a palestra é dirigida aos eleitores que não se sentem politicamente representados e desejem um debate mais responsável e comprometido por parte dos políticos. Adir revela ainda que o evento será importante para que a sociedade conheça melhor as suas principais ideias. Então, tá!

TJ fecha na folia

Diferente do Governo e da Prefeitura de Aracaju, que prometem funcionar no Carnaval, o Tribunal de Justiça fecha as portas na próxima sexta-feira e só as reabre na quinta-feira da outra semana. Com isso, todas as atividades nos fóruns estarão suspensas, mantendo-se os plantões judiciais. Os prazos processuais serão prorrogados até o primeiro dia útil seguinte ao reinado de Momo. Tal qual o TJ, os bancos e o comércio sergipano também não funcionarão durante a folia. Aqui pra nós, as repartições públicas que abrirem no Carnaval terão expediente meia boca e olhe lá. Quer apostar uma mariola de goiaba? Misericórdia!

Abaixo o preconceito

A vereadora Linda Brasil (Psol) condenou o veto do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) à emenda apresentada por ela ao Orçamento de Aracaju e que destinava recursos para a atenção à saúde e cobertura da atenção básica. Segundo Linda, a iniciativa permitiria a implantação de um ambulatório trans e atendimento especializado às pessoas e grupos vulnerabilizados. A vereadora aproveitou para denunciar que a população trans continua sendo vítima de diversas formas de violência, “resultado de uma sociedade transfóbica, machista, sexista, racista e que se mantem calcada em tantas formas de opressão”. Home vôte!

Sonhar é livre e grátis

E aí, amanheceu Durango Kid, cheio de dívidas na praça e aporrinhação dos credores? Pois corra numa casa lotérica e faça uma fezinha na Mega-Sena. O prêmio para quem acertar as seis dezenas nesta terça-feira é de R$ 37 milhões. Colocada na poupança, essa ninharia rende mensalmente a bagatela de R$ 225,9 mil. Tudo bem que é muito pouco, mas dá para pagar algumas dívidas, beber uns engradados de cerveja e algumas garrafas de cachaça mineira da boa. E então, vai ficar aí com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar? Cruzes!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A República, em 29 de outubro de 1932.

* É editor do Portal Destaquenotícias