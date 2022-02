Iran participa de ato pela derrubada de vetos ao Orçamento de Aracaju

deputado estadual Iran Barbosa (PT), na manhã desta terça-feira, 22, participou do Ato Unificado realizado pelo Sindicato dos Profissionais de Ensino do Município de Aracaju (Sindipema) e pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias do Município de Aracaju (Sacema) em defesa da derrubada de vetos apresentados pelo prefeito à Lei Orçamentária Anual (LOA) que prejudicam as categorias.

Segundo Iran, o Sindipema e o Sacema realizaram o Ato Unificado, em frente à Câmara Municipal de Aracaju, neste dia, para dialogar com os vereadores sobre a necessidade de rejeitarem os vetos do Poder Executivo.

A realização da atividade foi registrada pelo parlamentar em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese). Na oportunidade, Iran Barbosa apelou novamente aos colegas do Parlamento aracajuano para que atendam às reivindicações dos trabalhadores e derrubem os vetos à LOA.

“Demonstrando a capacidade de articulação e mobilização na luta, as categorias conquistaram uma vitória muito importante, na semana passada. A Câmara Municipal de Aracaju, no exercício de sua autonomia, derrubou os vetos do prefeito aos artigos do Plano Plurianual de Aracaju (PPA). Seguindo de forma unida, as categorias continuam a luta para que os vetos à LOA também sejam derrubados”, disse.

“Gostaria de parabenizar os servidores e os seus sindicatos, pela resistência e mobilização”, externou Iran, manifestando solidariedade aos colegas do magistério e demais servidores municipais.

