 Itabaiana garante pagamento do reajuste de 33,24% dos professores da rede municipal

A prefeitura de Itabaiana garantiu, na última segunda-feira (21), em reunião com o Sintese, que pagará o reajuste de 33,24% do piso salarial dos professores do ensino municipal, como está previsto em Lei.

O prefeito do município, Adailton Sousa, ressaltou que a execução da medida deve-se ao fato da responsabilidade financeira da gestão municipal. “É uma enorme satisfação cumprir essa determinação e honrar nossos compromisso com os professores. É um direito deles”, afirmou.

A secretária de Educação de Itabaiana, Ivanete Mendes, observou que o compromisso com a educação tem sido uma marca da gestão municipal, que não tem medido esforços para melhorar as condições de trabalho e os indicadores escolares.

“Fico muito feliz por fazer parte deste momento de valorização dos professores e com o sentimento de responsabilidade redobrada com a gestão da rede pública”, disse.

PGE

Por fim, a gestora informou que foi iniciado o Plano de Gestão Educacional de Itabaiana, o qual será construído com a participação da comunidade escolar.

“O plano tem como objetivo construir um caminho sólido para a educação para os próximos quatro anos numa perspetiva de educação inclusiva, inovadora e transformadora”, finalizou.

Foto assessoria