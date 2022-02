Laércio  reconhece papel fundamental de Amorim para construção do Sesc Itabaiana

Durante a solenidade de inauguração do Sesc em Itabaiana, na sexta-feira (18), o presidente da Fecomércio, o deputado federal Laércio Oliveira, destacou a importância do trabalho do então senador Eduardo Amorim no Congresso Nacional para que a construção da unidade no município serrano se tornasse realidade, sendo um dos responsáveis por viabilizar o projeto.

“Por isso, liguei para o senador Eduardo Amorim e disse que ele precisava estar presente na inauguração do Sesc de Itabaiana. Eduardo teve uma participação fundamental para que os recursos necessários que precisavam vir do Departamento Nacional fossem liberados. Os R$ 20 milhões investidos têm a força do senador Eduardo Amorim, tem o DNA dele. Portanto, por dever de honra, Eduardo Amorim está aqui presente e é um dos itabaianenses que contribuíram para que isto acontecesse”, afirmou Laércio Oliveira.

O ex-senador Eduardo Amorim ressaltou a satisfação de participar da materialização do Sesc em Itabaiana. “Raul Seixas, inspirado em Miguel de Cervantes disse que ‘sonho que se sonha só, é apenas um sonho; mas sonho que é sonhado por muitos facilmente se transforma em realidade’. Este é um sonho de muitos itabaianenses e sergipanos e que se tornou realidade para todos da região Agreste de Sergipe, em especial Itabaiana”, salientou.

“Lutei muito enquanto senador e deputado para tornar realidade esta unidade do Sesc. Ajudei na aquisição dos recursos e hoje fico feliz de testemunhar a concretização deste sonho. Agradeço ao deputado Laércio Oliveira pelo reconhecimento público à nossa luta em Brasília”, complementou Eduardo Amorim.

Assessoria de Imprensa