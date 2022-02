Laranjeiras e FUNASA detalham convênios para abastecimento d’água

As equipes da Prefeitura e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) se reuniram nesta segunda-feira, 21 e defiram os últimos detalhes sobre o projeto de melhorias no abastecimento d’água dos conjuntos Ariston e Japuí II. O investimento é de R$ 1 milhão, fruto de convênio entre a gestão municipal e o órgão federal.

O Projeto está em fase de aprovação e prevê a construção de poços artesianos e reservatórios nas duas comunidades, que sofrem bastante com a falta d’água constante.

“Este é um recurso que concedemos ainda na gestão municipal anterior, porém, por falta de projeto, o prazo de esgotou e, junto com a equipe da atual gestão municipal conseguimos resgatar este recurso tão importante em Brasília. O valor é alto é dá para fazer muitos benefícios. Por isso, nos sensibilizamos e em breve, a obra se tornará realidade”, disse o superintendente da FUNASA em Sergipe, Waldoilson Leite.

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca) agradeceu o empenho de toda a equipe da FUNASA e acrescentou que em meados de abril/ início de maio, a obra deve ser iniciada. “Não meço esforços para beneficiar os laranjeirenses e agora vamos levar água aos moradores do Ariston e Japuí II. Com o superintendente destacou, este era um recurso perdido e nós conseguimos resgatar. Isso é compromisso com os laranjeirenses. Todos os trâmites legais estão seguindo e no final de abril, as obras devem iniciar. Este será mais um sonho realizado”, frisou Juca.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.