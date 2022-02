Linda Brasil reforça a importância da derrubada do veto à emenda de Energia Solar em Prédios Públicos de Aracaju

O país vive uma crise ambiental que tem se arrastado ao longo dos anos. Desde desmatamentos, poluição, caça desenfreada as espécies em extinção entre outros problemas. O uso dos recursos naturais de forma desequilibrada tem gerado riscos a vida das pessoas, além dos animais e toda a natureza.

Entre as alternativas para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, a energia solar tem sido uma das possibilidades, porque além da responsabilidade ambiental ao não gerar poluição, pois é uma energia limpa e renovável, socialmente ela pode ser acessível às comunidades mais pobres.

Pensando na importância e conscientização na construção de uma cidade de fato sustentável, a vereadora Linda Brasil (PSOL), propôs a emenda que sugere a implementação de Energia Solar em Prédios Públicos do Município, a emenda foi aprovada em plenário e vetada pelo prefeito Edvaldo Nogueira.

A derrubada do veto representa o compromisso do parlamento com o futuro das próximas gerações, e que pode agregar melhorias ao Programa Aracaju mais Resiliente e Sustentável. A emenda que faz parte do PPA será apreciada nessa quarta-feira, 23, em plenário.

“Essa iniciativa marca uma transição política, que será o pontapé inicial para uma economia que causa impactos positivos nos recursos e meio ambiente. Em 2019 a UFS economizou 2 milhões de reais ( em relação ao gasto de energia em 2018) com a iniciativa. Um medida na direção de deixar Aracaju, de fato, mais Resiliente e Sustentável”, explicou a parlamentar.

