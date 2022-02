Março, mês de mobilizações

Diógenes Brayner – [email protected]

Março será um mês inicialmente de definições e, já chegando ao seu final, de decisões. Os dias depois do carnaval – que não vai acontecer – serão de mobilizações tanto na situação quanto na oposição, porque é um mês que não se pode deixar para o próximo. Então muita gente vai pular “janelas” – para dentro e para fora dos partidos – e o cenário será outro. As federações, entretanto, capazes até de tumultuar o processo, podem ser montadas até maio, o que certamente cria problemas sérios para aqueles que fizeram mudanças de sigla sem esperar fato novo.

Em março também será anunciado o pré-candidato a governador pela base aliada. Estão mantidos os quatro nomes – Ulices Andrade, Fábio Mitidieri, Edvaldo Nogueira e Laércio Oliveira. Aparentemente, não há tanta movimentação para influenciar na escolha, mas as conversas acontecem de forma insistente, a fim de definir quem estará na cabeça de chapa, cuja decisão ocorrerá na última semana de março, com endosso de todos. Será natural que tenha discussões, que um ou outro “faça doce” para ser o favorito e até com ameaças de mudanças.

Tudo dentro da absoluta normalidade. No final, quando batido o martelo, a chapa sairá unida, porque os seus prováveis integrantes têm certeza que há risco de derrota em caso de qualquer tipo de rompimento. Algumas pesquisas estão prontas, outras serão feitas e aquele que se sair melhor com certeza estará disputando a sucessão de Belivaldo Chagas, que vai liderar o processo. O bloco coeso é forte e tem condições de eleger o sucessor, dar continuidade ao projeto político-administrativo que vem desde Marcelo Déda e, naturalmente, manter uma estrutura que não decepcione a sociedade, nem crie dificuldade para ampliar o desenvolvimento dentro de um contexto social que não privilegie segmentos e que se torne bom para todos.

A oposição tem um nome definido: senador Rogério Carvalho (PT), que não é estranho ao bloco que apoia o Governo, porque ele vem exatamente da base, foi eleito por ela e até o primeiro semestre do ano passado, atuava firme na administração. Resolveu pelo rompimento e escolha de um nome à sucessão, de forma absolutamente legítima, com o apoio quase unânime de uma sigla histórica como o Partido dos Trabalhadores, que promete avançar no que se refere à política social. O bloco, através de composições e até provável federação com o PSB, PCdoB e Partido Verde, garante o apoio do ex-presidente Lula – que tenta retornar ao Planalto -, embora circulem especulações quanto a formação de uma chapa única, que o beneficie para a disputa nacional.

Há muito que se tratar ainda pela frente, porque Sergipe inclusive pode ter um candidato a presidente da República, senador Alessandro Vieira (Cidadania), que faz a oposição à direita em Sergipe e, junto a outros partidos que seguem a mesma trilha, deve apresentar chapa majoritária, além do Partido Liberal, que não tem ainda uma posição definida, mesmo oferecendo como sugestão ao Governo o nome do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho.

Coluna fora do ar

A coluna Plenário só retorna depois do carnaval. É que hoje, às 8 horas, o colunista se submete a uma cirurgia simples de catarata, cuja recuperação requer “distância” de computadores.

*** Pedimos desculpas pela ausência, mas neste período pré-carnavalesco “sem carnaval”, haverá mais tranquilidade na efervescência política.

Não passa de março

O governador Belivaldo Chagas (PSB), em entrevista ao radialista André Barros, disse que em março define a candidatura ao Governo pela base aliada de qualquer forma.

*** Belivaldo disse ainda que quem apostar na discórdia da base aliada vai perder feio, admitindo que o bloco esteja unido e vai seguir em frente apoiando quem for o indicado.

Sobre presidente

Durante a entrevista, falando pouco sobre política, Belivaldo disse a André Barros que Lula (PT) quer disputar a Presidência da República e precisa levar em consideração os Estados.

*** Deixou claro que para presidente da República o voto será para o candidato indicado pelo partido e isso vai depender das conversas em Brasília.

Ulices está no jogo

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) já chegou a dizer que o conselheiro Ulices Andrade jogou a toalha sobre candidatura a Governo do Estado.

*** Um aliado de Ulices disse que não: “ele continua na mesma posição e está disposto a candidatar-se a governador. Vai depender do bloco”.

Necessidade excessiva

Um comentário feito ontem entre analistas políticos: “o senador Rogério Carvalho (PT) tem necessidade excessiva de dizer que é apoiado pelo ex-presidente Lula, como se tivesse receio que não fosse.

*** Sergipe está entre os Estados citados para o PT apoiar nome de outra legenda e indicar o candidato ao Senado, que no caso seria a vice-governadora Eliane Aquino.

*** Eliane hoje fala que é candidata à deputada federal e a tese é que só em março se terá certeza de como será a formação da chapa.

PT não negocia

O comentário surgiu diante de entrevista do senador Rogério Carvalho que insistiu: “Sergipe nunca esteve na lista dos Estados onde o PT está disposto a negociar a pré-candidatura ao Governo”.

*** Durante a entrevista Rogério também falou do trabalho que ele realiza no Senado para o engrandecimento do PT e garante que realmente será ele o nome para disputar o Governo.

Valmir se diz oposição

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), diz que sua pré-candidatura a Governo “cresceu mais do que todo mundo”.

*** – Há uma espontaneidade do eleitor pela preferência da minha candidatura. Isso é fato. Isso é nítido”.

*** Segundo Valmir, os outros são candidatos do Governo, de uma estrutura, como Rogério Carvalho (PT) , Fábio Mitidieri (PSB), Edvaldo Nogueira e o próprio Laércio Oliveira (PP).

*** – Mas Valmir de Francisquinho não é das entranhas do Governo. A gente faz oposição ao Governo, disse.

Rogério é destaque

A Globo News destaca projeto do senador Rogério Carvalho (PT) que cria um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis no Brasil.

*** – Hoje o brasileiro está pagando uma das gasolinas mais caras do mundo. Precisamos mudar essa crueldade contra os trabalhadores!

Adelson é candidato

O ex-deputado federal Adelson Barreto está visitando eleitores e conversando sobre candidatura a deputado nas eleições de outubro.

*** Como sempre fez, Adelson visita às comunidades e leva seu apoio a todo o povo que necessita resolver seus problemas, estando eleito ou não.

*** Adelson evita falar de como será o pleito e entende que se manterá ao lado daqueles que sempre contaram com o seu trabalho de caráter sociais.

Ainda não do PSDB

O presidente do PSDB em Sergipe, Eduardo Amorim, disse ontem que a Federação Partidária “foi uma decisão do Cidadania, mas ainda não do PSDB”.

*** Eduardo admite que a Federação pode acontecer, mas pergunta: “quem será o presidente e como ficarão os Estados?” Admite que só depois do carnaval é que se decide isso.

*** Eduardo condiciona sua permanência no PSDB se for o candidato ao Senado Federal: “disso eu não abro mão”.

Instituições militares

O advogado Cezar Brito explicou, ontem, que as instituições militares pertencem ao país e não a um grupo político.

*** – Daí a improcedência de transformá-las, em seu conjunto, em instrumento de um jogo eleitoral sem regras definidas e com resultados imprevisíveis para a preservação do próprio Estado Democrático de Direito.

Giro pelas redes sociais

Roger Franchini – O dono do quilão onde almoço equiparou o preço da água com gás com gelo e limão ao preço do suco. É muita ganância.

José Guimarães – Lula só precisou da verdade, lutar contra a fome e a miséria. Resultado foi o crescimento da classe média, geração de empregos e oportunidades.

Josías de Souza – Presidente Jair Bolsonaro demora a notar que macumbas digitais de Carlos perderam eficácia.

Diz Beto – É mais do que urgente que se revise este “poder” que o PGR tem de dar ou não o devido andamento em uma ação.

Emir Sader – Quando o Brasíl saiu do Mapa da Fome, com o PT, não havia esse mundaréu de gente vivendo na rua. Só isso já basta pra lutar pela volta do Lula.

Antagonista – Deputado Alex Manente (Cidadana): “Continuo achando que o Moro é importante no processo de afunilamento da Terceira Via”.

Metrópoles – Homem mata cão a marretadas e ameaça família em Minas Gerais Ato foi realizado por homem de 28 anos que vive com os pais.

Isabela Kalil – No futuro, os robôs ajudarão a salvar vidas, não haverá mais fronteiras para o pensamento humano e o desenvolvimento da tecnologia.