Monitor da Violência: queda nas mortes violentas indica a reestruturação do sistema prisional de SE

Entre 2020 e 2021, Sergipe ocupou a segunda colocação entre os estados que mais diminuíram esse tipo de crime contra a vida no Brasil

Conforme o Monitor da Violência, levantamento feito pelo G1 junto ao Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), Sergipe foi o segundo estado do país que mais reduziu a quantidade de mortes violentas em comparativo entre os anos de 2020 e 2021, com uma diminuição de 26,1% na incidência desse tipo de crime. Um dos pilares dessa retração, segundo a publicação, é a reestruturação do sistema prisional.

Segundo a publicação, como uma parte considerável dos suspeitos estava presa, as ordens desses integrantes de grupos criminosos estavam sendo mais vigiadas e acompanhadas pelas autoridades de segurança pública. Esse aspecto reforça o trabalho das instituições que atuam no monitoramento das unidades prisionais, bem como das unidades que atuam em atividades que buscam a ressocialização dos internos.

O secretário da Justiça e Defesa do Consumidor, Cristiano Barreto, explicou que a Sejuc passou por uma reestruturação nos últimos anos que contemplou equipamentos de segurança, concurso público para novos policiais penais, inauguração de unidade prisional e implementação de políticas públicas de ressocialização, com cursos profissionalizantes e atividades dentro dos presídios.

“Fizemos diversos investimentos e conseguimos reforçar a segurança dentro das nossas unidades prisionais. Com essa reestruturação, as equipes da Sejuc implementaram ações mais intensivas de monitoramento, em paralelo com as atividades que buscam a ressocialização dos internos. O resultado desse trabalho impacta na segurança pública da população, com a diminuição das mortes violentas”, pontuou Cristiano Barreto.