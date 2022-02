Notas de 2020 e 2021 do Enem podem ser usadas no ProUni

Decreto que altera a Lei do ProUni visa ampliar o número de candidatos aptos a se inscrever no programa, que oferta bolsas de estudo em instituições particulares

As notas das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2020 e 2021, serão consideradas para a pré-seleção dos candidatos às vagas do Programa Universidade para Todos (Prouni). A definição vem de um decreto publicado no último sábado, 19, pelo presidente Jair Bolsonaro. O decreto já está em vigor, inclusive para o processo seletivo do primeiro semestre de 2022.

As inscrições para 2022.1 começam já nesta terça-feira, 22, e vão até às 23h59 de sexta-feira, 25. Podem participar os estudantes que tiveram nota igual ou superior a 450 pontos nas edições 2020 e 2021 do Enem, que tenham a renda familiar bruta mensal per capita máxima exigida para cada tipo de bolsa (R$ 1.818,00 para as integrais e R$ 3.636,00 para as bolsas parciais) e que tenham feito ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituição privada como bolsista integral. Pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino em exercício do magistério também podem participar.

Segundo o Palácio do Planalto, a medida foi tomada para adequar a lei que regra o ProUni, em razão dos atrasos nas últimas edições do Enem, provocados pelos desdobramentos da pandemia da Covid-19. O objetivo é ampliar o número de candidatos – principalmente de baixa renda – aptos para disputar as vagas do ProUni que oferece bolsas de estudos parciais (50%) e integrais em instituições particulares de Ensino Superior de todo o país.

A Universidade Tiradentes, em Sergipe, contempla o ProUni e oferta 287 vagas (cursos presenciais) e 470 na modalidade de Ensino à Distância (Unit EaD). O link para as inscrições, a lista de documentos exigidos e outras informações podem ser conferidos no site: www.unit.br/prouni.

Foto assessoria

Por Raquel Teixeira