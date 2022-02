Padre Inaldo vai à Deso em busca de solução para a falta de água

Nesta segunda-feira, 21, o prefeito Padre Inaldo esteve na sede da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO) com o objetivo de buscar soluções para a falta de água constante em diversas regiões de Nossa Senhora do Socorro. O gestor realizou a visita acompanhado do secretário de Governo, Renato Nogueira, do presidente da Câmara de Vereadores, Roberto Wagner, e de vereadores, que representaram as comunidades das quais fazem parte. A comitiva foi recepcionada pelo presidente da empresa, Carlos Melo, pelo superintendente de Operação da DESO, Napoleão Barreto, e pelo diretor de Operação e Manutenção da DESO, Carlos Anderson.

De acordo com Melo, a falta de água nos últimos dias foi devido a um vazamento em uma adutora, que já foi solucionado. Mas ressaltou que o maior problema que afeta a falta de água no município é o grande número de pessoas que utilizam a água abastecida pela Deso de forma irregular. Mesmo diante dessa situação, Melo comunicou que um pedido feito pelo prefeito Padre Inaldo foi atendido: a regularização do abastecimento no Loteamento Guajará.

Segundo Padre Inaldo, a obra levará uma rede de tubulação de água e esgoto para a região. “Esse compromisso entre a Prefeitura e a Deso já está em fase licitatória, com um investimento em torno de 12 milhões. Em breve a ordem de serviço será executada e a obra será iniciada”, explicou. O prefeito aproveitou o momento para agradecer ao presidente pela transparência e pelo compromisso da Deso com a comunidade de Nossa Senhora do Socorro e a ligação do sistema de água das mil casas – moradias que serão entregues pelo governo municipal e federal.

COMPLEXO TAIÇOCA

Também foi abordada a questão do vazamento no Complexo Taiçoca, que vem causando a falta de água na região e na Sede do município. Segundo Melo, um reforço do abastecimento será realizado por meio da adutora do Rio São Francisco. “Faremos a implantação de um trecho para podermos levar mais água para a região e, em paralelo, vamos trabalhar para regularizar as instalações e diminuir o desperdício de água”, disse.

Para o presidente da Câmara de Vereadores de Socorro, Roberto Wagner, a reunião foi muito importante para levar as demandas do município diretamente para o presidente da Companhia de Saneamento. “Nós estamos saindo daqui muito satisfeitos porque já estamos vendo o resultado, tanto no abastecimento de todo o Complexo Taiçoca como na questão da rede de água no Guajará, e diversas outras solicitações que o prefeito e os vereadores trouxeram para a reunião”, disse.

PRESENÇAS

Além do vereador e presidente da Câmara de Vereadores, Betinho, estiveram presentes os vereadores Elmo Paixão, Pastor Robson, Pastor Léo Rocha, Thays Moreira, Jeane do Posto, João Mochila, Francisco Carlos, Conceição da Millenium, Leozinho, Tiago Azevedo e Aldon Oliveira.

Foto assessoria