Paulinha Abelha: campanha convoca doadores de sangue em Sergipe para ajudar tratamento

Uma campanha está sendo realizada pelo Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS ) para doação de sangue para a cantora Paulinha Abelha.

Paulinha é integrante da banda Calcinha Preta, e foi internada no dia 11 deste mês com insuficiência renal, está em coma e com quadro de saúde considerado grave.

A campanha convoca doadores de sangue dos tipos O- e O+ para ajudar no tratamento ca cantora.

O Instituto solicita que os interessados procurem uma das unidades de atendimento. O serviço funciona de segunda a quinta, das 7h às 17h; nas sextas até 16h; e aos sábados, das 8h às 12h.

Como doar

A sede do IHHS fica na Rua Guilhermino Rezende, 187, Salgado Filho, em Aracaju. Em Nossa Senhora do Socorro, a doação pode ser feita no Shopping Prêmio, lojas 164 e 165. Na cidade de Lagarto, é possível doar no Centro Médico José Vieira Filho, praça Filomeno Hora, 52, Centro (1º piso). Em Itabaiana, na Maternidade São José, Centro.