Paulinha Abelha continua em coma profundo e médicos descartam morte cerebral da cantora

O corpo clínico, através do diretor técnico do hospital, Eduardo Leite; o neurologista Marcos Aurélio Alves e o médico intensivista André Luís Veiga, responsáveis pelo tratamento da cantora Paulinha Abelha, concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (22), para falar sobre e estado de Saúde da cantora.

Segundo os médicos, ela chegou ao Hospital Primavera, em coma e continua em coma grave, em rebaixamento severo sensório. Eles descartaram a possibilidade de uma possível infecção bacteriana no cérebro e evidências de morte encefálica.

De acordo com a equipe, assim que Paulinha foi para a unidade hospitalar novos exames foram feitos. A investigação médica no entanto continua para identificar as razões do coma profundo, para identificar a encefalopatia severa, que resultou em uma lesão cerebral.

Sobre o coma profundo, os médicos explicaram que a escala de coma é considerada grave, uma vez que a escala da resposta sensorial está em nível 3, enquanto pessoas “saudáveis” tem nível 15.

Sobre o que teria provocado o estado clínicos que se agravou, os médicos disseram que não há uma comprovação que os produtos tenham essa responsabilidade, porém eles também não descartam a hipótese.

A equipe informou também que o uso abusivo pode levar a lesão renal de caráter crônico. Mas nenhum exame comprova lesão prévia. Não tem sinal de lesão crônica.

Os médicos investigam, no momento, um caso de intoxicação medicamentosa, uma vez que, a combinação com outros medicamentos pode gerar uma lesão celular, que pode lesionar célula hepática, renal e neurológica.

Paulinha Abelha foi hospitalizada no dia 11 de fevereiro, quando sentiu um mal-estar na turnê da banda Calcinha Preta em São Paulo e decidiu retornar de viagem. Ela teve complicações após ser diagnosticada com problemas renais.