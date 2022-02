Pimentel assume Secretaria de Turismo da Unale

O deputado estadual Luciano Pimentel assumiu nesta segunda-feira, 21, a presidência da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). Desde 2020, ele está à frente das discussões promovidas pela entidade para tratar de questões referentes ao desenvolvimento econômico do país e ao setor turístico. A posse aconteceu em Brasília, durante a primeira reunião da nova Diretoria Executiva que nesta gestão também conta com o parlamentar na qualidade de membro do Conselho Fiscal.

“Há 25 anos a Unale desempenha um papel essencial para a valorização e o fortalecimento do Poder Legislativo auxiliando, assim, no planejamento de políticas públicas estratégicas que beneficiem a população brasileira. É uma entidade que, através da integração das 27 Casas Legislativas do país, amplia o alcance das ações do Parlamento Brasileiro”, afirma Luciano Pimentel, complementando.

“Sinto-me honrado por, mais uma vez, ter sido escolhido para conduzir os trabalhos desta Secretaria e por meio desta atuação irei defender os interesses do povo sergipano, propondo debates em busca de alternativas para impulsionar a retomada das atividades do setor turístico, que foi duramente afetado pela pandemia, e estimular o nosso potencial empreendedor, gerando mais oportunidades de emprego e renda em Sergipe”, ressalta o deputado.

Nesta terça-feira, 22, Luciano Pimentel cumpriu agenda na capital federal, onde visitou alguns Ministérios e iniciou diálogos com intuito de viabilizar a execução das atividades que serão realizadas pela Secretaria de Empreendedorismo e Turismo da Unale em 2022.

UNALE

Fundada em 1996, a Unale é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com reconhecimento legítimo perante o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que prima pela consolidação dos ideais comuns visando a garantia do cumprimento dos direitos e deveres dos estados para com a população.

A missão da entidade é defender os interesses estaduais coletivos, divulgar a atuação legislativa, difundir a relevância do legislativo estadual no sistema democrático e promover o debate permanente de temas que impactam a realidade do país.

Assessoria Parlamentar

Foto: Ascom/Unale