Policiais da Radiopatrulha prendem dois homens e apreende 10, 5 kg de crack e 5 kg de cocaína

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha prenderam dois suspeitos, um de 24 anos e outro de 37 anos, e apreendeu aproximadamente 10, 5 quilos de crack e 5 quilos de cocaína, além de uma balança de precisão, um veículo HB20 e a quantia de R$ 556,00, no Bairro Jabotiana, em Aracaju

Os policiais realizavam rondas pelo bairro Jabotiana, próximo à entrada do Povoado Barreiro, quando avistaram um suspeito retirando uma sacola plástica de um veículo HB20 HATCH branco e, logo em seguida, após notar a presença policial, jogando-a de volta para o carro e conseguindo empreender fuga.

Os suspeitos que estavam no automóvel foram acompanhados e avistados entrando em uma residência.

Os radiopatrulheiros foram até a casa, bateram na porta, foram atendidos por um dos suspeitos e avistaram o outro fracionando material entorpecente, do tipo crack, no sofá.

Diante do flagrante uma busca foi feita no local e foram apreendidos, aproximadamente, 10, 5 quilos de crack e 5 quilos de cocaína, além de uma balança de precisão, um veículo HB20, que fez o transporte do material entorpecente, e a quantia de R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais ).

O caso foi encaminhado e apresentado na Central de Flagrantes.

Com informações e foto doBPRv