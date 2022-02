“Precisamos valorizar o nosso patrimônio”, alerta Breno Garibalde

O vereador Breno Garibalde utilizou o plenário da Câmara Municipal de Aracaju, na manhã desta terça-feira (22), para chamar a atenção do poder público para a situação das edificações que fazem parte da história e do patrimônio do Estado. Na oportunidade, Breno exibiu um vídeo que mostra o estado crítico da Galeria de Arte Álvaro Santos, que fica em frente à Câmara e já foi palco de grandes exposições. Hoje está fechada e se tornou alvo de vândalos e usuários de drogas.

“Aracaju não possui órgão ou uma diretoria técnica para tratar das questões do patrimônio municipal. Quem precisa dar entrada para conseguir uma liberação ou um alvará para uma reforma em um prédio antigo, não encontra um local específico para isso. É preciso se dirigir até a EMURB, que ainda não tem corpo técnico especializado em patrimônio. De lá, a documentação é enviada para a Funcap – Fundação de Cultura do Estado, que também não consegue atender essa demanda como deveria. Então, a gente está deixando muito a desejar, quando se fala em patrimônio histórico e cultural”, alertou o parlamentar.

Breno lembrou da época do saudoso Marcelo Déda, que tinha um olhar atento para o patrimônio sergipano e aproveitou para fazer um apelo ao prefeito e ao governador, pedindo que unam forças e revertam a situação atual.

“Peço que os dois olhem com mais carinho para o nosso patrimônio, estamos falando da nossa identidade. Muita gente sai do país para ver monumentos e prédios antigos, sendo que temos isso aqui em Sergipe, só precisando de cuidado. Enquanto urbanista, sou apaixonado por esse assunto e entendo que através do Patrimônio que a gente conta a nossa história e afirma a identidade de todo um povo”, destacou Breno.

Foto: Gilton Rosas

Por Felipe Martins