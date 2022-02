Aracaju amplia os pontos de vacinação pediátrica e adulta

A partir desta terça-feira (22), Aracaju passa a ofertar mais pontos de vacinação para crianças, de 5 a 11 anos, e para pessoas acima de 12 anos. Os shoppings Jardins, Aracaju Parque e Riomar que estavam vacinando somente crianças passam a atender, também, pessoas acima de 12 anos com primeira, segunda e dose de reforço.

Já as Unidades Básicas de Saúde Roberto Paixão (17 de Março) e Elizabeth Pita (Santa Maria) passam a ofertar o imunizante pediátrico Pfizer, para crianças de 5 a 11 anos. Assim, os pontos de Pfizer pediátrica são: UBSs Roberto Paixão (17 de Março), Elizabeth Pita (Santa Maria), Carlos Hardmam (Soledade), José Machado de Souza (Santos Dumont), Joaldo Barbosa (América), Ávila Nabuco (Médici), Geraldo Magela (Orlando Dantas), João Bezerra (Areia Branca), Anália Pina (Almirante Tamandaré), Manoel de Souza Pereira (Sol Nascente), José Calumby Filho (Jardim Centenário) e Augusto César Leite (Santa Tereza).

A vacina CoronaVac, para crianças com idade entre 6 e 11 anos, está disponível em 44 UBSs, nos shoppings Riomar, Jardins, Aracaju Parque e Parque da Sementeira, esse último das 8 às 13 horas.

O horário de imunização também foi ampliado em todas as Unidades, passando de 8 às 15 horas para 8 às 16 horas. Com exceção da UBS Roberto Paixão, que funciona até 15 horas. Já os shoppings Riomar, Jardins e Aracaju Parque continuam com vacina das 8 às 17 horas.

Fonte: PMA