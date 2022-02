Presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edvaldo Nogueira assina Termo de Cooperação para auxílio a Petrópolis

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) firmou, na manhã desta terça-feira, 22, um Termo de Cooperação com o município de Petrópolis, para que os gestores e gestoras filiados à entidade possam dar apoio técnico à cidade fluminense, que foi atingida por fortes chuvas na última semana. O documento foi assinado pelo presidente da FNP e prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, em reunião extraordinária em que o convênio que garante auxílio para recuperação do município foi alinhado. No encontro, também foi constituído um grupo de trabalho que tratará sobre desastres naturais, com a finalidade de abrir perspectivas para o enfrentamento efetivo de situações adversas.

“Este convênio é um passo importante para que possamos aprofundar a nossa solidariedade, para que, juntos, possamos construir uma ação de apoio a Petrópolis. Temos acompanhado essa triste situação, com profunda dor no coração. Estamos vendo uma das cidades mais importantes do nosso país completamente devastada por um desastre natural, com centenas de vítimas, e isso exige de nós medidas rápidas. Por isso, convoquei esta reunião, de maneira extraordinária, para que todas as prefeituras ajudem, de alguma forma. É o momento dos prefeitos darem as mãos por Petrópolis”, destacou Edvaldo.

O prefeito da capital sergipana ressaltou que, através do convênio, “as cidades com expertises em diversas áreas poderão ajudar, com a efetividade que o momento pede”. “Muitas prefeituras possuem experiências em desastres naturais e poderão contribuir, de maneira extraordinária, com Petrópolis. A Frente é um instrumento ‘do eu em todos’ e essa ideia de solidariedade sempre estará muito presente. Aproveito a oportunidade para, mais uma vez, me colocar à disposição do prefeito Rubens Bomtempo, que está há 60 dias à frente do cargo, efetivamente, e já enfrenta o momento mais difícil de sua gestão”, frisou.

Na ocasião, Edvaldo também propôs a constituição de um grupo técnico para tratar sobre desastres naturais. “A ideia é que, com esta nova coordenação, possamos discutir minimamente essas situações adversas. Não temos controle algum sobre a natureza, sobre esses desastres, mas precisamos estar preparados para que as saídas, soluções, já estejam postas, caso aconteça. Ninguém está livre de passar por isso. Vimos, no fim do ano, a Bahia sofrer, Minas Gerais sofrer, e, agora, estamos presenciando essa tristeza em Petrópolis. Então, é preciso que os municípios comecem a tratar deste tema de forma mais aprofundada”, reforçou o presidente da FNP, nomeando a prefeita de Francisco Morato, Renata Sene, e o secretário executivo da FNP, Gilberto Perre, como coordenadores provisórios do grupo.

Presente na reunião, o vice-governador do Distrito Federal, Paco Britto, elogiou a iniciativa da FNP. “Estou participando da reunião representando o governador Ibaneis Rocha e quero parabenizar a Frente Nacional pela postura. Ao mesmo tempo, quero informar que já enviamos equipes para Petrópolis e reforçar que estamos à disposição para ajudar ainda mais, diminuindo os impactos na cidade. Aproveito para, também, deixar a minha solidariedade”, disse.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, que é vice-presidente de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da FNP, enfatizou o apoio dado pelo município no último domingo, dia 20, para auxiliar na limpeza da cidade, especialmente no Centro Histórico, que foi uma das áreas mais afetadas. “Levamos mais de 300 pessoas, máquinas, assistentes sociais, profissionais da Defesa Civil, especialistas em geotecnia, uma grande equipe para ajudar no que fosse preciso. Ninguém está livre de passar por um problema como este e precisamos estar preparados. A mobilização precisa ser rápida e um termo como este ajuda muito. Nos colocamos à disposição para ajudar na estruturação das defesas civis. Conte sempre conosco prefeito Rubens”, frisou.

O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, agradeceu aos prefeitos e prefeitas, em nome do presidente da FNP. “Quero agradecer, prefeito Edvaldo, por esse grande gesto. Tenho certeza de que hoje estamos construindo uma nova instância de poder no país, estamos empoderando as nossas cidades para tomar medidas, rompendo as dificuldades impostas, com regras que não cabem nas gestões municipais. Agradeço, especialmente, a todas as prefeituras, governos, a todas as pessoas que nos estenderam as mãos, até aqui, e peço, aos que forem fazer doações, que priorizem, neste momento, roupas de cama, íntimas, produtos de limpeza e de higiene pessoal”, salientou.

Participaram da reunião os prefeitos de Ribeirão Preto/SP, Duarte Nogueira; Campinas/SP, Dário Saadi; São Luís/MA, Eduardo Braide; Cachoeira do Itapemirim/ES, Victor Coelho; a prefeita de Juiz de Fora/MG, Margarida Salomão, e a vice-prefeita de Salvador/BA, Ana Paula Matos.

Foto: Arthur Soares/PMA

Por Tirzah Braga