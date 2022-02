​O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, recebeu em seu gabinete nesta segunda-feira, 21, o superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), Walter Pinheiro.

Conforme o médico, a visita foi de cortesia, visando estabelecer um diálogo direto com a Corte. “Viemos conversar com o conselheiro Flávio Conceição, mostrar um pouco das nossas rotinas no Huse e nos colocar à disposição”, destacou Pinheiro.​

Foto: Cleverton Ribeiro

Por DICOM/TCE