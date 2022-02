Presidente do TRT20 participará de reunião institucional do Programa Justiça 4.0

O Presidente do TRT20, Desembargador Fabio Túlio Correia Ribeiro, participará de reunião institucional do Programa Justiça 4.0 e da Plataforma Digital do Poder Judiciário, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

A reunião será realizada no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe no dia 9/3, às 14h, com a participação da comitiva do CNJ, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe e do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

O evento ocorrerá na modalidade híbrida, presencial para no máximo 3 (três) participantes de cada Tribunal em razão do aumento dos casos de Covid-19 causado pela variante Ômicron e da necessidade de adoção de medidas efetivas com objetivo de mitigar a propagação da doença.

Além do Presidente do TRT20, estarão presentes a Assessora de Gestão Estratégica, Mônica Oliveira Barreto (AGE) e o Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, Marcos Xavier de Almeida Barretto (SETIC).

Os interessados poderão assistir a transmissão ao vivo da reunião, também, através do link: https://www.cnj.jus.br/justica4.0-sergipe

Sobre o programa:

O Programa Justiça 4.0 torna o sistema judiciário brasileiro mais próximo da sociedade ao disponibilizar novas tecnologias e inteligência artificial. Impulsiona a transformação digital do Judiciário para garantir serviços mais rápidos, eficazes e acessíveis.

Ao promover soluções digitais colaborativas que automatizam as atividades dos tribunais, otimiza o trabalho dos magistrados, servidores e advogados. Garante, assim, mais produtividade, celeridade, governança e transparência dos processos.

O Programa atua em quatro eixos: Inovação e Tecnologia; Prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e recuperação de ativos; Gestão de Informação e políticas judiciárias e Fortalecimento de capacidades institucionais do CNJ.

O Programa Justiça 4.0 – Inovação e Efetividade na Realização da Justiça para Todos é desenvolvido em parceria entre o CNJ, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Conselho da Justiça Federal (CJF), com apoio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

Para conhecer a pauta da reunião clique aqui.

Ascom/TRT20 com informações do CNJ e da SEJUD do TRT20