Primeira edição dos Jogos de Verão CAASE movimentou a orla

Os atletas da advocacia sergipana atenderam ao chamado da Caixa de Assistência e marcaram presença no 1º Jogos de Verão da CAASE, realizado no sábado, 19, no Staleiro Beach Club, em Aracaju. Os mais de 160 inscritos se dividiram em quatro modalidades: surf, beach tênis, futevôlei e vôlei e disputaram pelas primeiras posições no pódio nas categorias: iniciante, intermediário e avançado. A presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe, Marília Menezes, destacou a importância da realização da primeira edição dos jogos. “É o primeiro de muitos! Estamos empolgados não só pelo resultado, mas pela participação dos nossos colegas. Estamos unidos e sempre torcendo uns pelos outros”, afirmou.

Esta primeira edição surpreendeu os organizadores, tanto pelo número de participantes, quanto pelo apoio à campanha solidária, que arrecadou alimentos não perecíveis que serão entregues à Associação de Apoio a Adultos com Câncer de Estado de Sergipe (AAACASE), organização sem fins lucrativos. O presidente da OAB Sergipe, Danniel Costa, parabenizou a diretoria da CAASE, responsável pela organização e lembrou quanto é importante esse momento de socialização. “É gratificante ver essa união da nossa classe, de uma forma saudável através do esporte. É CAASE e OABE sempre juntos nos projetos que proporcionem benefícios à advocacia”, pontuou.

A vice-presidente da OAB/SE competiu no vôlei e destacou a importância da prática esportiva entre os colegas. “Aqui é uma grande brincadeira, uma integração para fomentar a prática de exercícios. A CAASE está de parabéns, tanto pela organização, quanto pela escolha das modalidades”, avaliou Letícia Mothé. Para o advogado e atleta de vôlei, Luís Ricardo, a competição foi uma oportunidade para “reencontrar os colegas e manter a categoria unida”.

O evento reservou também, espaço para aquelas pessoas que não estavam competindo, que puderam aproveitar as tendas com aula experimental de crossfit, sorteio de brindes, jogos de entretenimento, serviços de saúde, além de atendimentos de fisioterapia. A advogada Mayara Santana foi uma das que aproveitou as atividades. “Fiquei muito satisfeita com o evento. Consegui aproveitar bastante”, destacou.

