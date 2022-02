Prorrogado o prazo de inscrição no programa Garantia-Safra

Novos produtores poderão se inscrever a partir desta segunda-feira, dia 21 de fevereiro

O prazo para as inscrições no programa Garantia Safra – programa de seguro de renda mínima do governo federal, destinado às famílias de agricultores de baixa renda que vivem em municípios do Nordeste e do semiárido brasileiro -, foi prorrogado e novos produtores poderão se inscrever a partir desta segunda-feira, dia 21 de fevereiro. As inscrições para o programa 2021-2022 se encerram dia 12 de março.

De acordo com o secretário de Agricultura e do Meio Ambiente de Nossa Senhora da Glória, Djalci Aragão, a extensão do prazo de inscrição é muito importante para que novos produtores possam aderir ao programa. “Com os produtores inscritos que migraram para esse ano, já contamos com mais de mil inscritos no nosso município, um número maior do que no ano passado. Com a prorrogação, podemos aumentar esse número, dando a chance para que os pequenos produtores possam se inscrever também”, completou.

Segundo o agrônomo da Secretaria de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), Sérgio Santana, coordenador do programa no estado, com a prorrogação, a expectativa é que o número de inscritos seja maior do que no ano passado. “O número de inscritos deste ano deve chegar a mais de 22 mil inscritos, um volume maior do que anteriormente.”

Para receber o pagamento único de R$ 850,00 por safra, através do bolsa-família, o produtor que ainda não aderiu ao programa nas últimas safras, precisa se inscrever presencialmente no escritório da Emdagro ou secretaria municipal de agricultura do seu município, de posse da DAP e documento de identidade. Os agricultores da reforma agrária precisam dirigir-se ao Incra ou à Secretaria Municipal de Agricultura. Já os assentados do Programa Nacional de Crédito Fundiário devem procurar a Pronese.

Foto: Ascom/Seagri