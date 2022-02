Saiba onde e como receber a dose de reforço da vacina contra covid-19 em Aracaju

A campanha de imunização contra covid-19 segue avançando na capital sergipana, e, no momento, ainda que o foco da vacinação esteja voltado a crianças entre 5 e 11 anos, a Prefeitura de Aracaju reforça a importância de toda a população completar o esquema vacinal, sobretudo com a dose de reforço.

A terceira dose está disponível para quem tomou a segunda dose de Pfizer, AstraZeneca ou CoronaVac há quatro meses. No caso dos imunocomprometidos, o prazo diminui e as pessoas podem receber a dose de reforço contra covid-19 a partir de 28 dias do recebimento da segunda dose.

Em Aracaju, mais de 556 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina anticovid, e outras 489 mil completaram o ciclo de imunização (duas doses). Entretanto, há 75.204 pessoas, a partir de 12 anos, com a imunização incompleta. Desse quantitativo, 11.046 têm entre 12 e 17 anos e 35.260 pessoas acima de 18 anos.

Tendo em vista que somente com o esquema vacinal completo é possível assegurar uma imunização mais eficaz, a Prefeitura orienta a população a procurar um ponto de vacinação mais próximo para garantir a complementação. Para receber qualquer o imunizante, basta apresentar documento de identificação e cartão de vacina.

Saiba onde e como

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, a vacina está disponível nas UBSs: Adel Nunes (América); Amélia Leite (Suissa); Anália Pina de Assis (Almirante Tamandaré); Antônio Alves (Atalaia); Augusto César Leite (Aeroporto); Ávila Nabuco (Médici); Cândida Alves (Santo Antônio); Carlos Fernandes (Lamarão); Carlos Hardmam (Soledade); Celso Daniel (Santa Maria); Dona Jovem (Industrial); Dona Sinhazinha (Grageru); Roberto Paixão (17 de Março); Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); Elisabete Pita (Santa Maria); Eunice Barbosa (Coqueiral); Fernando Sampaio (Castelo Branco); Geraldo Magela (Orlando Dantas); Hugo Gurgel (Coroa do Meio); José Augusto Barreto (Japãozinho); Joaldo Barbosa (América); João Bezerra (Povoado Areia Branca); João Cardoso (José Conrado de Araújo); João Oliveira Sobral (Santos Dumont);José Calumby (Jardim Centenário); José Machado de Souza (Santos Dumont); José Quintiliano (Cidade Nova); Lauro Dantas (Bugio); Madre Tereza (Jaboatiana); Manoel de Souza Pereira (Sol Nascente); Maria do Céu (Centro); Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); Niceu Dantas (Zona de Expansão); Osvaldo Leite (Sta Maria); Osvaldo de Souza (Getúlio Vargas); Porto Dantas (Porto Dantas); Renato Mazze Lucas (Santos Dumont); Santa Terezinha (Robalo); e Walter Cardoso (Veneza);

De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, nas UBSs: Augusto Franco (Augusto Franco); Onésimo Pinto (Jardim Centenário); Max de Carvalho (Ponto Novo); e Francisco Fonseca (Dezoito do Forte); outra opção é o drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 13h; para o reforço, nesse ponto de vacinação, não é necessário apresentar código.

Janssen

Para quem foi vacinado (D1) com a Janssen, o reforço será feito com o mesmo imunizante ou com Pfizer, de acordo com a disponibilidade das UBSs. No caso da segunda dose de reforço, já podem tomar as pessoas imunussuorimidas e que receberam o primeiro reforço há quatro meses.

Para receber qualquer dose desse imunizante, é necessário apenas apresentar documentação (cartão de vacinação, documento com foto e CPF) em uma das unidades de saúde disponíveis.

A vacina Janssen está disponível, das 8h às 16h, nas UBSs: Ávila Nabuco (Médici); Celso Daniel (Santa Maria); Dona Jovem (Industrial); Eunice Barbosa (Coqueiral); Fernando Sampaio (Castelo Branco); João Oliveira Sobral (Santos Dumont); José Calumby (Jardim Centenário); e Manoel de Souza Pereira (Sol Nascente). E das 8h às 18h, nas UBSs: Augusto Franco (Augusto Franco); Onésimo Pinto (Jardim Centenário); Max de Carvalho (Ponto Novo); e Francisco Fonseca (Dezoito do Forte).

