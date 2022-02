Seduc publica nova convocação do Programa Alfabetizar pra Valer

Convocação refere-se ao cargo de formadores da Educação Infantil, do ciclo de alfabetização e do 3º ano do ensino fundamental e coordenador municipal

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) publicou nesta segunda-feira, 21, uma nova convocação de bolsistas de extensão tecnológica no nível III do Programa Alfabetizar pra Valer. Os ocupantes da lista receberão por e-mail a Carta de Apresentação e Declaração de Abertura de Conta, com cópia para as respectivas Secretarias Municipais da Educação.

A nova convocação refere-se ao cargo de formadores da Educação Infantil, do ciclo de alfabetização e do 3º ano do ensino fundamental e coordenador municipal. Para acessar os nomes dos convocados basta acessar o site da Seduc, na aba ‘Editais e Seleções’ e clicar no comunicado de convocação.

Estão sendo recrutados 15 profissionais. Os convocados são dos municípios de Arauá, Santa Luzia do Itanhi, Poço Verde, General Maynard, Santana do São Francisco, Ilha das Flores, Cristinápolis, Frei Paulo e Nossa Senhora do Socorro.

Dúvidas podem ser esclarecidas entrando em contato com a equipe da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios, por meio Serviço de Apoio Técnico e Financeiro (Ascam/Seatef), setor responsável pela seleção e contratação dos profissionais, pelo e-mail: [email protected].