Senar abre inscrições para cadastro reserva de Técnico de Campo

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SE) está com inscrições abertas para cadastro reserva de técnicos de campo em diversas áreas. O cadastro deve ser realizado até 04 de março. Podem participar do credenciamento, profissionais com formação em: Medicina Veterinária, Engenharia Agronômica, Engenharia de Pesca, Zootecnia e Biologia. Os técnicos de campo atuarão nas áreas de bovinocultura de corte, carnicicultura e olericultura, portanto deverão ter experiência nessas áreas.

Um dos pré-requisitos para concluir o cadastro reserva é a realização do curso de Extensão Assistência Técnica e Gerencial disponibilizado pelo Senar ou Faculdade CNA. Após esse cadastro, serão selecionados 20 profissionais, levando em consideração a experiência na área que deseja atuar.

Para realizar o cadastro-reserva, basta preencher o seguinte formulário: https://forms.gle/zE5djCGVDzQWpHPS8

Este cadastro deve ser realizado por profissionais que não realizaram o curso e têm interesse em atuar na Assistência Técnica e Gerencial do Senar Sergipe, nas áreas de Bovinocultura de Corte com experiência em pastagens, Carcinicultura e Olericultura.

Nesta etapa serão selecionados currículos de profissionais com experiência nas respectivas áreas de atuação, após esta seleção o profissional será direcionado para o curso de Extensão – Assistência Técnica e Gerencial ATe-G EaD e assim concluir a etapa para cadastro reserva de técnico de campo.

O curso tem uma carga horária de 150h dividido em 5 módulos e é 100% online, para os 20 candidatos selecionados o Senar Sergipe irá custear a inscrição no valor de R$ 2.700,00. O resultado da seleção será divulgado no dia 08 de março de 2022.

Para mais informações acesse o site: https://senarsergipe.org.br/

Foto assessoria

Por Sâmara Fagundes