Talysson cobra informações sobre a falta de água no agreste e pede por mais segurança

De forma on-line, o Deputado Estadual Talysson de Valmir participou hoje, 22, de mais uma Sessão Plenária da Alese. Em sua fala, o parlamentar solicitou ações da COHIDRO, na pessoa do seu Diretor-presidente, Paulo Sobral, sobre a situação do perímetro irrigado de Itabaiana. Além disso, solicitou aumento no efetivo da força policial no agreste e cobrou por informações a respeito dos problemas no abastecimento de água em várias cidades do agreste.

“Infelizmente, a sub-sede da COHIDRO, no Povoado Cajaíba em Itabaiana, teve os seus fios furtados, o que tem prejudicado o abastecimento de água do perímetro irrigado. Peço ao Diretor, Paulo Sobral, a quem tenho conversado e tentado levar alguns agricultores para uma reunião, que esclareça alguns pontos e que o quanto antes reponha toda a fiação. Precisamos cuidar dos nossos agricultores que já vêm sofrendo por vários outros motivos”, destacou Talysson.

O Deputado também solicitou aumento na força policial do 3º Batalhão de Polícia Militar, situado em Itabaiana e que é responsável pelo policiamento ostensivo de 14 municípios do agreste. “Peço uma atenção especial por todo o agreste e, em especial, por nossa querida Itabaiana e no município de Areia Branca. Município este que conta hoje, segundo informações, com apenas dois policiais diários. A população aumentou e a força policial diminuiu, haja vista que antes eram 10 policiais disponíveis. Solicito ao Secretário João Eloy, ao Comandante Geral Marcony Cabral, que mais policiais sejam enviados para o 3º Batalhão. Estou preocupado também com o crescente número de roubos de motocicletas na região”, enfatizou o parlamentar.

Outra cobrança feita por Talysson foi a da constante falta de água em vários municípios do agreste. “É um problema constante a falta de água. Protocolei um requerimento na casa, que solicito ao presidente que paute para a votação logo, que solicita a presença do Diretor-presidente da DESO, Carlos Melo, para que esclareça à população sergipana quais problemas têm produzido essa constante falha no abastecimento de água. Assim como também ele pode enfatizar os investimentos e as melhorias que a Deso vem realizando”, finaliza o Deputado.