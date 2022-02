“Tecnologia e modernização não fazem parte do sistema de transporte público da capital”, afirma Sheyla Galba

A situação do transporte público na capital foi o tema abordado pela vereadora Sheyla Galba (Cidadania), nesta terça-feira (22), em discurso na Câmara Municipal de Aracaju. A parlamentar destacou os problemas enfrentados diariamente pelos cidadãos que utilizam os ônibus do sistema e criticou a falta de ações efetivas para promover a melhoria do serviço prestado.

“A Prefeitura anunciou ontem que está começando a modernização do transporte público da capital, com 46 ônibus que passam a circular pela cidade aceitando apenas o pagamento com o cartão Mais Aracaju. Isso poderia ser sinônimo de avanço, de melhoria, de estruturação, mas não é. O que foi anunciado ontem é sinônimo de poeira pra debaixo do tapete”, afirmou Sheyla Galba.

Na avaliação da vereadora, a medida não representa uma modernização do serviço. “Estão começando a ‘reforma’ pelo telhado e não pelo alicerce. Tecnologia e modernização não fazem parte do vocabulário do sistema de transporte público da capital. Temos ônibus sucateados e superlotados, frota ultrapassada, pontos destruídos, motoristas e cobradores com salários atrasados. Isso sim representa o transporte público de Aracaju”, frisou.

“E agora, com esse sistema, mais cobradores perderão seus empregos. Não adianta aqui dizer que eles serão remanejados para outras funções. Empresas com dois meses de salários atrasados, não vão remanejar ninguém”, complementou Sheyla Galba.

Durante sua fala, a parlamentar exibiu vídeos e fotos que mostram, entre outros problemas, ônibus superlotados, inclusive com dificuldades para fecharem as portas, e reiterou as cobranças por ações efetivas. “As melhorias que queremos ouvir são: licitação do transporte urgente; modernização da frota; corredores de ônibus funcionando corretamente; qualidade no atendimento; mais ônibus para evitar superlotação; trabalhadores valorizados e respeitados. Esse é o plano que deve ser apresentado”, enfatizou.

Assessoria de Comunicação

Vereadora Sheyla Galba (Cidadania)