Tempo firme e calor prevalecem nos próximos dias em todo estado de Sergipe, diz CMT

No litoral as temperaturas máximas ultrapassam os 31ºC

Céu aberto e com poucas nuvens, temperaturas altas e tempo abafado são características climáticas recorrentes nas últimas semanas e que permanecem nos próximos dias em todo o estado. Essas condições de alta pressão causadas pelo Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) persistem, ocasionando assim, pouca formação de nuvens e temperaturas elevadas, inclusive as mínimas.

De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Serhma, o tempo continua firme nos oito territórios sergipanos, com sensação térmica proeminente, e precipitações rápidas, pontuais e sem valores consideráveis.

Para a manhã desta terça-feira, 22, o tempo oscila com céu aberto e parcialmente nublado em todo o estado. À tarde, existe possibilidade de céu aberto com poucas nuvens e à noite, o tempo tende a ser parcialmente nublado em todos os territórios. No litoral, as temperaturas variam de 25,2°C a 30,8°C, já no interior, elas oscilam entre 21,2°C e 33°C.

Na quarta-feira, 23, a madrugada será de tempo nublado, o período da manhã o tempo deve ficar parcialmente nublado, tarde deve ser de céu aberto com poucas nuvens e noite tende a ter tempo parcialmente nublado e nublado ao longo de todo território sergipano, sem ocorrência de chuvas com valores consideráveis. As temperaturas mínimas serão de 25°C no litoral e 20,8°C no interior, enquanto as máximas variam de 31°C e 33,2°C, respectivamente.

Já na quinta-feira, 24, a madrugada será de tempo nublado em todos os territórios, no período da manhã há probabilidade de chuvas leves e isoladas no Território Sul Sergipano e céu aberto com poucas nuvens nos demais. Durante a tarde, espera-se céu aberto com poucas nuvens e à noite, há probabilidade de tempo parcialmente nublado em todo o estado. As temperaturas no litoral se elevam e ficam entre 25,4°C e 31,1°C, e no interior oscilam entre 21°C e 33,4°C.

Foto: Ascom/Sedurbs

Fonte ASN