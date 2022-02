Trânsito na Jornalista Santos Santana e Sílvio Teixeira será alterado

A Prefeitura de Aracaju iniciará o recapeamento asfálitco das avenidas Jornalista Santos Santana e Sílvio Teixeira, no bairro Jardins, na próxima quarta-feira, dia 23, e uma interdição temporária no fluxo de veículos será necessária para garantir a segurança de quem transita na região e dos trabalhadores da obra. Os agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju estarão no local para organizar o tráfego e orientar os condutores.

O serviço começará a partir do cruzamento das avenidas Jornalista Santos Santana e Beira Mar, trecho que será temporariamente bloqueado. Sendo assim, o fluxo de veículos precisará ser interrompido e os condutores que estiverem na avenida Beira Mar, sentido praias, não poderão convergir à direita para acessar a avenida Jornalista Santos Santana. As rotas alternativas são a rua Juarez Carvalho, antes do cruzamento, ou a avenida Tancredo Neves, após o Parque da Sementeira.

Após esse primeiro trecho, o recapeamento será realizado somente em meia pista, com uma das faixas das avenidas, sempre liberada. Diariamente, o serviço começará às 8h, encerrando às 17h. Sinalizações móveis serão colocadas na área para chamar a atenção e orientar os motoristas e pedestres, como explica o superintendente da SMTT, Renato Telles.

“As avenidas Jornalista Santos Santana e Silvio Teixeira são vias importantes e de bastante circulação por interligar dois corredores de mobilidade: o da Hermes Fontes e o Beira Mar. O recapeamento trará benefícios para quem trafega pela região. Montamos uma operação para minimizar os transtornos durante a obra e nossos agentes estarão na localidade, auxiliando o trânsito. Pedimos aos condutores que fiquem atentos à sinalização e que redobrem a atenção ao passarem pelas avenidas”, alerta Renato, ao informar que, durante o recapeamento, será proibido estacionar nessas vias.

