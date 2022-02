Unidade escola da PM recebe visita de um membro do MPE

Na sexta-feira pretérita, dia 18, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças – CFAP – recebeu a visita do Dr. João Rodrigues, Promotor de Justiça e Diretor do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Sergipe.

Foi com muita honra que os Comandos do Centro de Ensino e Instrução da Polícia Militar – CEI – e do CFAP, receberam o ilustre promotor.

A presença do Ministério Público na unidade escola, ressalta a confiança do Parquet na formação dos futuros policiais militares que, em breve, labutarão em prol da sociedade sergipana.

