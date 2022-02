Vereador cobra implantação do PCCR para Agentes Trânsito

Nesta terça-feira (22), durante a sessão da Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Ricardo Vasconcelos (REDE), iniciou o discurso no pequeno expediente reivindicando a implantação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) para os Agentes de Trânsito de Aracaju.

O plano de cargos visa estruturar a carreira da categoria, incentivando-os à qualificação, ” A categoria é hoje a mais desprezada em nosso município, precisam de uma atenção especial do executivo e que com esse olhar diferenciado possamos promover uma remuneração mais digna para eles”, pontuou Vasconcelos.

Ainda durante o discurso foi pontuada a legitimidade da incorporação da gratificação que a categoria tem por tempo integral e está prevista na lei complementar 153/2016, ” O que me chama mais atenção é que agentes de outros municípios já contam com esses benefícios e aqui na capital nada foi feito. Acredito que um dos receios dessa incorporação é que atualmente muitos agentes estão tendo que trabalhar durante o final de semana de graça o que com a incorporação da gratificação por lei seria remunerado, isso precisa ser resolvido com urgência”, reforçou o vereador Ricardo Vasconcelos.

Foto assessoria

Por Jéssica Amaral