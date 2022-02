Vôlei Sentado: Novatas na seleção feminina falam sobre como é vestir camisa verde e amarela

A Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD) iniciou a temporada 2022 trazendo atletas estreantes para a 1ª Semana de Treinamento, que aconteceu de 13 a 20 de fevereiro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A lista contou com três novatas e o retorno de uma veterana que esteve na equipe que conquistou a medalha no Rio 2016.

A renovação da equipe conta com a presença de Danielle Barcelos, do Rio Grande do Sul, Marciana Pisker e Suzi Pasquali, ambas de Santa Catarina. O time é reforçado por Suellen Lima, que esteve na seleção medalha de bronze nas paralimpíadas do Brasil.

Comentando a experiência na seleção, a atleta Marciana Pisker externou sua alegria. “A experiência foi incrível, estou aprendendo muito e ganhando uma experiência fantastica. É a realização de um sonho estar na seleção brasileira e ter esse treinamento. Retorno a Santa Catarina com uma bagagem enorme, sou muito grata e tenho certeza que evolui como pessoa e como atleta”, disse.

A concretização do sonho também foi descrita por Suzi Pasquali. “A experiência é incrivel poder treinar em uma dos melhores Centro de Treinamentos do mundo, uma estrutura maravilhosa. Os profissionais que trabalham na seleção, como os técnicos e a fisioteraopeuta são os melhores. Também é incrível treinar ao lado dessas meninas que foram medalhistas nas paralímpiadas”, comentou.

O retorno ao trabalho visa preparação da equipe para competições internacionais que acontecerão neste ano, sempre, de olho no ciclo paralímpico de Paris 2024. Também foi convocada a seleção brasileira de base, composta por atletas com idade inferior a 23 anos.

