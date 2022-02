46 ônibus  já circulam aceitando apenas o cartão Mais Aracaju

Desde as primeiras horas desta terça-feira, 22, 46 ônibus do sistema de transporte público de Aracaju e região metropolitana estão circulando aceitando apenas os cartões Mais Aracaju. A novidade anunciada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), em parceria com o Sindicato das Empresas do Transporte Público de Aracaju (Setransp), em coletiva de imprensa, pretende oferecer mais segurança, agilidade e praticidade ao serviço.

Para facilitar o processo de adaptação dos usuários, esses 46 ônibus estão devidamente identificados e os motoristas estão aptos a fornecer informações aos usuários que ainda não possuem o cartão Mais Aracaju. Nos terminais também foram instaladas placas e tótens com informações úteis à população. Além disso, os agentes comerciais estão espalhados por todos os terminais do sistema para a troca do dinheiro por cartão, recarga e informações.

O superintendente da SMTT Renato Telles explica que essa mudança faz parte do processo de modernização do transporte público coletivo, além de ser uma medida para otimizar o tempo de viagem e aumentar a segurança da população.

“Já usamos o pagamento de bilhetagem eletrônica desde 2007 no transporte público de Aracaju. Atualmente, apenas 25% dos usuários pagam com dinheiro. Essa modernização deixará o embarque de passageiros mais rápido porque não será mais preciso receber dinheiro e passar troco, além claro, da segurança ao reduzir a circulação de dinheiro dentro dos veículos. É modernidade, segurança e mais agilidade para o sistema. Está sendo um processo gradual e lento de modernização no sistema de pagamento da passagem para que todos tenham tempo para se adequar. Por esse motivo, numa frota de quase 500 ônibus, apenas 46 estão aceitando apenas os cartões Mais Aracaju”, enfatiza.

A estagiária Géssica Lopez já utiliza a bilhetagem eletrônica e entende como positiva a mudança gradativa do sistema de cobrança nos ônibus. “Já uso o cartão Mais Aracaju, para mim facilita muito, consigo facilmente fazer minhas recargas, então vejo de forma positiva essa mudança”, diz.

Taís Marcelo, servidora pública, acredita que o pagamento por bilhetagem eletrônica agiliza o embarque de passageiros. ” É um sistema simples, o cartão é fácil de usar, é prático e com certeza a viagem fica mais rápida”, aponta.

O fiscal Anderson José, que trabalha no Terminal de Integração do Distrito Industrial (DIA), conta que já percebe um aumento da procura pelo cartão Mais Aracaju. “Hoje já notamos muita gente em busca do cartão, elogiando e aderindo a mudança. Temos agentes na entrada dos terminais disponibilizando os cartões e fiscais orientando os usuários sobre a mudança”, explica.

Cartão Mais Aracaju

O cartão Mais Aracaju pode ser obtido pelo mesmo valor de uma passagem de ônibus em um dos 20 pontos físicos de vendas ou com um dos agentes comerciais que circulam pela cidade e nos terminais de integração. As recargas dos cartões podem ser feitas de forma online, pelo site do AracajuCard (aracajucard.com.br), pelo app do RecargaPay ou ainda em dez Farmácias do Trabalhador em diversos bairros da cidade.

Os pontos físicos estão no Ceac da Rua do Turista, na Associação Comercial de Sergipe (Acese), na Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), Shopping Prêmio, Parque Shopping, Terminal Atalaia, Terminal DIA, Terminal Campus (UFS), Terminal Leonel Brizola, Terminal do Mercado, Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Tiradentes (Unit), e na rede de vendas por ATM, instalados nos bairros Siqueira Campos, Centro, Coroa do Meio, Santos Dumont, Farolândia e Santa Maria, além dos ATMs localizados no bairro Taiçoca, em Nossa Senhora do Socorro, e na Barra dos Coqueiros.

Dos 46 ônibus que estão circulando pela cidade apenas com a bilhetagem eletrônica, 9 são da linha 002-Fernando Collor/DIA; 5 da 003-João Alves/Orlando Dantas; 6 da 004-Santa Maria/Mercado; 4 da 005-Maracaju/DIA; 6 da 007-Fernando Collor/Atalaia; 1 da 031-Eduardo Gomes/Desembargador Maynard; 6 da 061-Marcos Freire/Centro; 4 da 080-Bugio/Atalaia; 1 da 200-Circular Indústria e Comércio 1; 1 da 703-Augusto Franco/Siqueira Campos; e 3 da 715-Tijuquinha/Desembargador Maynard. Essas linhas totalizam uma frota de 162 ônibus, mas apenas os 46 estão aceitando apenas o cartão Mais Aracaju.

Fonte e foto SMTT