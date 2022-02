Ex-conselheiro Clóvis Barbosa poderá disputar cargo majoritário pelo Cidadania

O advogado Clóvis Barbosa, conselheiro aposentado do TCE/SE, aceitou iniciar o diálogo político com fins de participação no pleito de 2022.

A revelação foi feita pelo advogado Adir Machado, pré-candidato ao Senado, entusiasta de uma possível candidatura majoritária de Barbosa ainda em 2022.

” Convidei Clóvis Barbosa a se filiar ao Cidadania e entrar no debate político majoritário em Sergipe”, comemorou.

Adir explica que a informação é fruto de um primeiro contato com o conselheiro, que não manifestou resistência ao convite. O encontro aconteceu na tarde desta terça-feira,22, durante um café, numa livraria local.

Palestra – Machado também aguarda a participação de Clóvis Barbosa na Palestra O Desmonte da Política Atual, que promoverá nesta quarta-feira, 23, a partir das 19h, no Hotel Primme.

