Aracaju Cantos e Encantos: homenagem aos 167 de Aracaju

Em parceria com a Galeria M Depósito de Arte (@mdepositodearte), até 22 de março, o RioMar promove a mostra Aracaju Cantos e Encantos, exposição que marca as comemorações do aniversário de 167 anos da nossa capital.

Sob curadoria de Marcos Marcelo, a expo apresenta obras que retratam a beleza de Aracaju através do olhar facetado dos artistas Luciana Crestana, Renilson de Sousa e Raulino Dantas. A mostra conta com expografia do arquiteto Elissandro Matos e paisagismo da Novo Garden.

Durante o período da exposição, todas as quintas-feiras, das 17h às 18h, o evento irá acolher ‘O Bate Papo Show’, roda de conversa comandada por especialistas em artes, curiosidades e sabores peculiares da nossa linda cidade.

Aracaju Cantos e Encantos ficará em exposição no segundo piso do RioMar, ao lado da loja Ricardo Almeida e estará aberta à visitação de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. O acesso é gratuito.

Serviço

O quê? Aracaju Cantos e Encantos

Quando? Até 22 de março

Onde? Ao lado da Ricardo Almeida, no segundo piso do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Curadoria? Marcos Marcelo

Artistas convidados? Luciana Crestana, Renilson de Sousa e Raulino Dantas.

Expografia? Elissandro Matos

Paisagismo? Novo Garden

Bate Papo Show? Encontros realizados todas as quintas, com especialistas em assuntos sobre a nossa capital

Quando? Dia 24/02 – Marcos Marcelo (Arte e Costumes) l Dia 03/3 – Márcio Lyncoln (Moda Sergipana) l Dia 10/03 – Amorosa (Cantos e Encantos) Dia 17/03 – Seichele Barboza (Sabores e Encantos).

Da assessoria

Foto_Divulgação