BBB 22: Brunna declara torcida por Lina a quem considera ‘inteligente’

Já é tradição: o participante que deixa o BBB 22 pela preferência popular estará no “Café com o Eliminado”, no “Mais Você” no dia seguinte ao Paredão. E não foi diferente nesta quarta-feira, 23/2, quando Fabrício Battaglini e Talitha Morete conversaram com Brunna Gonçalves, que deixou a atração após receber 76,18% dos votos do público.