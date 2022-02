Câmara de Itaporanga aprova a concessão do título de cidadão ao promotor de justiça Peterson Almeida Barbosa

A Câmara de Vereadores do município de Itaporanga D’Ajuda, aprovou a concessão do título de Cidadão Itaporanguense, ao Dr. Peterson Almeida Barbosa, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe.

O Dr. Peterson sempre teve um trabalho destacado por onde trabalhou, sendo conhecido pelo seu grande saber jurídico, tendo inclusive lançado livros e defendido teses, e o principal, feito um trabalho voltado principalmente para a correta aplicação da justiça e em atender aos anseios da sociedade, aproximando o representante do MP da população, sempre atendendo a todos com muito zelo e atenção.

Portanto, a concessão de tal título faz jus ao brilhante trabalho desempenhado pelo Dr. Peterson Almeida Barbosa ao longo de todos esses anos, sendo reconhecido pela Casa Legislativa do povo itaporanguense.

Matéria do blog Espaço Militar