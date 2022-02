São Francisco: Telha inicia cadastramento das famílias afetadas

Diante do aumento das águas do Rio São Francisco que afetou o cotidiano dos ribeirinhos na Prainha da Adutora, a Prefeitura de Telha iniciou nesta quarta-feira, 23, o cadastramento das famílias que receberão o ‘Auxílio Operação Cheia 2022’, programa criado pela atual gestão para ajudar as famílias vítimas da enchente, ocasionada pelo aumento da vazão da Hidrelétrica de Xingó.

A Lei n° 264/2022, de 16 de fevereiro, foi sancionada pelo prefeito Flávio Dias, onde é destinado um auxílio de 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) custeado pelo período de dois meses, mediante disponibilidade financeira do Município. De acordo com a Lei, o valor pago aos beneficiários será creditado na conta bancária que foi fornecida no ato do cadastro, até o último dia útil de cada mês.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) está preenchendo os cadastrados na sede da SMAS, a partir das 9h, desta quarta-feira. Os comerciantes precisam comparecer munidos do RG, CPF, nº da conta bancária e comprovante de residência.

Serão contempladas aquelas famílias que o estabelecimento tenha sido total ou parcialmente destruído, apresente problemas estruturais graves ou esteja situado em área sob risco iminente de alagamento, desabamento ou desmoronamento, ensejando a sua interdição, desocupação ou demolição, comprovado por laudo da Defesa Civil.

O prefeito ressaltou que a concessão do benefício é proveniente de recursos próprios e que a gestão vem buscando, desde janeiro, medidas cabíveis para auxiliar os comerciantes. “Assim que tomamos conhecimento de que a enchente poderia prejudicar a vida dos trabalhadores que vivem da renda que a Prainha da Adutora proporciona, enviamos equipes da Defesa Civil Municipal para a orientar os comerciantes sobre a evacuação do local. De lá para cá, temos buscado formas de ajudar os comerciantes que foram prejudicados. Fizemos uma reunião com eles e expomos a forma de ajuda que caberia no orçamento municipal. Após isso, o Projeto de Lei foi enviado à Câmara Municipal e foi aprovado pelos vereadores. Quero destacar que a gestão ainda continua em busca de mais benefícios, pois ainda não sabemos quando os comerciantes poderão voltar à rotina de trabalho no local”, concluiu Flávio Dias.

Texto e foto: Ascom PMT