Conselheiros de saúde debatem sobre vários temas pertinentes ao SUS

Na 253ª Reunião Ordinária do CES/SE, realizada no auditório da Fundação Estadual de Saúde, nesta terça-feira, 22, foram debatidas várias questões, entre elas, os planos de comunicação do CES/SE e da Conferência de Saúde Mental, e sobre o atendimento do Centro Especializado de Reabilitação Física, Visual, Auditiva e Intelectual, incluindo o Transtorno do Espectro Autista – TEA (CER IV) que é gerido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Para o conselheiro estadual de Saúde e Coordenador de Comunicação da Mesa Diretora do CES/SE, Antonio Luiz dos Santos, foi uma reunião muito proveitosa. “A apresentação do Plano de Comunicação do CES/SE é importante para que o Conselho tenha visibilidade estadual e tenha a participação da sociedade. Vamos aguardar a efetivação dele, há limites orçamentários e financeiros, mas tenho certeza de que resolveremos. Em relação ao Plano de Comunicação para a Conferência Estadual de Saúde Mental, fizemos algumas sugestões e uma delas é uma roda de conversa, espero que seja realizada com o objetivo maior de envolver a população e o usuário no processo da conferência”.

Para ele, é importante divulgar que o Sistema Único de Saúde (SUS) funciona. “Que é um sistema efetivo e um dos melhores planos de saúde do mundo e nós, brasileiros, temos que valorizar”, enfatizou.

Outras Pautas

Sobre o CER IV, Antonio Luiz, que é presidente do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades, levou ao pleno a dificuldade que a comunidade de pessoa com deficiência está tendo para acessar o serviço de saúde no Estado. “O CER IV era uma expectativa desde 2008 e no segundo semestre de 2021 ele foi inaugurado e ainda assim estamos batendo na porta pedindo ajuda para sermos atendidos. Pedi ao pleno que avaliasse para sensibilizar principalmente o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems/SE) para repactuar a ação do CER IV”, explicou.

Na reunião foi aprovada a nova secretária executiva do CES/SE, a assistente social Cicy Bezerra, que tem vasta experiência no setor público, principalmente na área da saúde. E foi feita uma rápida explanação, pelo diretor de Planejamento da SES, Davi Fraga, sobre os instrumentos de gestão da SES que devem ser apreciados pelos conselheiros através da plataforma digital, o DigiSUS. Também foi definida que a Conferência Estadual de Saúde Mental será de forma regional, através das sete Regionais de Saúde e na próxima quinta-feira, 24, na sede do CES/SE, haverá uma reunião para os ajustes finais, pois, o prazo da etapa municipal se encerra em 30 de abril.

Foto assessoria

Por Gleydiomar Góis