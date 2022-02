O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (23) em uma valeta de escoamento de água no Conjunto Médici, em Aracaju.

As informações passadas pela polícia são de que o corpo estava enrolado em um lençol branco com manchas de sangue. As causas da morte ainda são desconhecidas.

O Instituto Médico Legal foi acionado e recolheu o corpo.

A polícia civil vai investigar o caso.