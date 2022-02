Crianças de 6 a 11 anos estão aptas à 2ª dose de CoronaVac a partir de 4ª

Cumprido o intervalo de 28 dias da primeira dose da CoronaVac para as crianças de 6 a 11 anos, nesta quarta-feira (23), a Prefeitura de Aracaju, orienta os pais e responsáveis a retornarem com as crianças para os pontos de vacinação, para que elas recebam a segunda dose da vacina contra a covid-19. São aguardadas para este primeiro dia de reforço da vacinação infantil mais de 300 crianças.

Aracaju começou a vacinar com a CoronaVac no dia 26 de janeiro as crianças de 6 a 11 anos. A meta da vacinação para o público de 5 a 11 anos é de 62 mil, e com a primeira dose já foram vacinados 33.489, o que equivale a 53,93%. A secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, destaca que crianças de 5 anos e também imunucomprometidas não tomam CoronaVac.

“A imunização completa é fundamental para o sucesso no controle da pandemia. Assim como ocorreu nas outras etapas, a imunização desta faixa etária tem acontecido com agilidade, colocando Aracaju entre as capitais com maior celeridade na vacinação. Quando fazemos uma análise do percentual do público vacinado, Aracaju figura, proporcionalmente, como a primeira capital do Nordeste em vacinação. E isso é uma prova do compromisso que assumimos com a população, de vacinar o maior número de pessoas no menor tempo possível”, explica.

Ainda segundo Waneska, a pandemia só começará, de fato, a ser controlada quando a maior parte da população estiver vacinada com a segunda dose da vacina. “É a segunda dose que aumenta a imunidade, que assegura que a eficácia garantida pelos fabricantes aconteça. Nós entendemos que o público infantil é extremamente vulnerável, e que devemos ter todo o cuidado. Mas as vacinas foram testadas e aprovadas pelos órgãos competentes, então precisamos avançar na imunização das crianças, para que elas possam estar protegidas”, enfatiza a secretária.

Documentos e pontos de vacinação

Para que a criança receba a segunda dose, os pais ou responsáveis deverão apresentar documento de identificação com foto (do menor e do responsável), comprovante de residência de Aracaju, cartão de vacinação da criança, RG, CPF ou Certidão de Nascimento. Para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos estão sendo utilizados os imunizantes CoronaVac e Pfizer.

Pontos de vacinação da CoronaVac

As doses da CoronaVac estão sendo aplicadas em todas as 44 UBSs – exceto a Irmã Caridade (Aloque) -, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; no drive-thru no Parque da Sementeira, de segunda a sexta, das 8h às 13h; e no ponto de vacinação dos Shoppings Jardins, Riomar e Aracaju Parque,de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Já as doses da Pfizer pediátrica estão sendo aplicadas nas UBSs Carlos Hardmam (Soledade), José Machado (Santos Dumont), Joaldo Barbosa (Bairro América), Ávila Nabuco (Médici), Geraldo Magela (Orlando Dantas), João Bezerra (Povoado Areia Branca), Anália Pina (B. A. Tamandaré), Manoel de Souza (Sol Nascente), José Calumby (Jardim Centenário) e Augusto César Leite (Conj. Santa Tereza), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; e no ponto de vacinação do Shopping Jardins, Riomar e Aracaju Parque de segunda a sexta, das 8h às 17h.

