Em nota, Executiva Estadual da Juventude do MDB diz que Fábio Mitidieri é o melhor nome para governar o estado de Sergipe

NOTA PÚBLICA

A Executiva Estadual da Juventude do MDB em Sergipe, após definir seus compromissos com as juventudes no próximo período eleitoral, avaliar da conjuntura política local e nacional, e debater sobre os nomes colocados como pré-candidatos ao Governo, entende que o melhor nome para Sergipe é Fábio Mitidieri.

Sergipe precisa de um governador que tenha visão de futuro, que pense o Estado para os próximos anos, que aproveite os cerca de 500 mil jovens sergipanos, de 15 a 29 anos, como fator crucial para o futuro de desenvolvimento social, econômico e de inclusão social. Para a JMDB/SE, Fábio Mitidieri é o nome que mais representa esses compromissos.

A Juventude do MDB aguarda a confirmação do Governador Belivaldo Chagas, do nome de Fábio, para que possamos iniciar uma série de atividades para que as juventudes possam conhecer, debater e construir juntos a campanha e programa de governo de Fábio Mitidieri.

Aracaju, 23 de fevereiro de 2022.