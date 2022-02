Empresário Alberto Almeida é eleito novo coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe

Com atuação importante desde 2013 no Estado de Sergipe, o empresário pernambucano, Alberto Almeida, foi escolhido para coordenar o Fórum Empresarial de Sergipe para o mandato 2022-2023.

A eleição ocorreu na tarde desta terça-feira, 22, em reunião ordinária no Hotel Vidam, quando na oportunidade foi apresentado também o Plano Sergipe 2050 (por Guilherme Rebouças, representante do Governo do Estado).

Presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), presidente do Conselho Nordeste III do Sest Senat, e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), diretor da Viação Atalaia (Empresa de Transporte Coletivo) e atuante também no ramo de educação, Alberto Almeida é conhecido pelo seu engajamento no setor de serviços, sempre disposto a envolver os agentes públicos e privados em causas importantes para a sociedade.

Foto assessoria

Por Luciana Nascimento