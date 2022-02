Fábio Mitidieri está pronto para ser o pré-candidato governista em Sergipe

Este colunista já “cantou essa pedra” semanas atrás, mas alguns setores ou não levaram em consideração ou tentam “camuflar” quase que uma “verdade absoluta”: entre 10 aliados do governador Belivaldo Chagas (PSD), e até entre seus adversários, há uma expectativa natural de 8 ou 9 consultados, pela confirmação do nome do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) como pré-candidato ao governo pela situação. Desde meados de 2021 que o parlamentar vem se preparando para enfrentar este desafio, e a liderança política que exerce no agrupamento lhe condiciona esta “preferência”.

Mitidieri intensificou suas visitas pelos quatro cantos de Sergipe; tem sido incentivado por lideranças políticas do interior e da capital; vem conseguindo transitar bem em Brasília (DF), pelos corredores do Congresso Nacional, sem restrições nos Ministérios e órgãos do governo federal; sem contar que conta com a defesa intransigente da Executiva Nacional de seu partido, que já manifestou o desejo de vê-lo disputando o governo de Sergipe. Seu principal “opositor” dentro da base, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), aparentemente “esfriou” sobre as intenções de deixar a PMA e disputar o governo.

Fábio não se envolve em polêmicas sobre a disputa presidencial; está separando bem uma eleição da outra e assim consegue agradar vários segmentos políticos, inclusive petistas que não se sentem confortáveis em apoiar a pré-candidatura do senador Rogério Carvalho (PT) ao governo do Estado. Mitidieri também não se envolve nas disputas dentro do seu agrupamento pela indicação vagas de vice-governador e de senador na chapa governista. Seu marketing trabalha bem seu nome para que seja o escolhido, como consenso, em meados do próximo mês de Março.

Além do PSD, já tem o apoio do União Brasil e do MDB para ser o pré-candidato a governador. Pode receber, em breve, a confirmação do PP, do PDT e, possivelmente, do Republicanos. O PL também não está descartado, e um entendimento estaria também muito próximo de ocorrer. E outro aspecto positivo para Fábio: sem máculas, não vem sendo contestado nem por seus possíveis adversários: os senadores Rogério Carvalho e Alessandro Vieira (Cidadania). Pelo menos, por enquanto, “navega sob mar tranquilo” para ser o “escolhido” e iniciar a campanha com certo “favoritismo”. Pode até não vencer a eleição, mas está sim pronto, para representar o governo na disputa eleitoral…

Veja essa!

O senador Randolfe Rodrigues (REDE) desistiu de disputar o governo do Amapá e diz que atende a um convite do ex-presidente Lula para coordenar a campanha do petista no País. Há quem diga que o parlamentar não venceria a disputa em seu Estado e o “projeto nacional” findou “caindo do céu”…

E essa!

Resta saber se, como coordenador da campanha de Lula, Randolfe Rodrigues terá a “isenção necessária” como vice-presidente da “fatídica” CPI da Covid do Senado Federal e como propositor de outras CPIs contra o governo do presidente Jair Bolsonaro.

Omar Aziz

Na mesma “linha”, o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD), é outro que não vai disputar o governo de seu Estado (Amazonas), apesar das críticas duras que fez ao atual governador. Para minimizar o risco de ficar sem mandato, vai tentar a reeleição no Senado Federal.

Alessandro Vieira

O senador por Sergipe e membro da CPI é outro que também faz de tudo para não disputar o governo do Estado em que foi eleito. Sua intenção continua de disputar a presidência da República. Quer aproveitar a “visibilidade” que a CPI lhe deu na “grande mídia”. Parece que nada mais lhe “cativa”…

TCE/SE

Apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), a candidatura da capital sergipana para sediar a próxima edição do Encontro Nacional dos Tribunais de Contas foi aprovada em Brasília, durante reunião da nova diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

Flávio Conceição

A proposta sergipana foi idealizada pelo conselheiro presidente, Flávio Conceição, e apresentada presencialmente pelo conselheiro substituto Rafael Fonsêca, que compõe a diretoria da Atricon e será o coordenador científico do evento. “É um momento único para nossa Corte de Contas, que completou recentemente seus 50 anos de existência e agora receberá grandes nomes do controle externo”, destacou o conselheiro presidente, acrescentando que o formato do Encontro poderá ser presencial, virtual ou misto, a depender da evolução da pandemia no Brasil.

Congresso da Atricon

De acordo com Rafael Fonsêca, mesmo na etapa inicial de preparação da candidatura, já houve contato com nomes de destaque da Contabilidade e do Direito, além de ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “que se dispuseram a colaborar com o evento, tornando-o de excelência”, pontuou. Ainda segundo ele, a próxima etapa consistirá na definição da programação, com palestrantes e temáticas, além da confirmação da data do Encontro, previsto para o mês de novembro.

Coordenador-Geral

Único sergipano a presidir a Atricon – entre os anos de 2002 e 2005 -, o conselheiro Carlos Pinna, que será o coordenador geral do evento, também comemorou a escolha de Aracaju para sediá-lo. “Teremos aqui a mais expressiva representação do controle externo não apenas do Brasil, mas do mundo, porque a Atricon passou a ser um exemplo mundial de eficiência, de agregação e será um momento de congraçarmos aqui, de voltarmos à normalidade”, afirmou Pinna.

Posse

Empossada em Brasília, a nova diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), para o biênio 2022-2023, tem dois membros do TCE de Sergipe entre seus integrantes: a conselheira Susana Azevedo, titular no Conselho Fiscal; e o conselheiro substituto Rafael Fonsêca, na Diretoria de Relações Jurídico-Institucionais.

Susana Azevedo I

Para a conselheira, que também faz parte do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB), compor a nova direção da Associação é motivo de orgulho e também um grande desafio. “A Atricon tem feito um trabalho primoroso visando o aperfeiçoamento e a integração dos Tribunais de Contas, de forma que fico muito honrada ao fazer parte do seu novo corpo diretivo”, afirmou Susana Azevedo.

Susana Azevedo II

A conselheira enalteceu ainda o novo presidente da Atricon, o conselheiro do TCE do Rio Grande do Sul (TCE/SE), Cezar Miola, que sucede o conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira (TCE-PB) na função. “O conselheiro Miola é um técnico exemplar, referência no âmbito do controle externo, que muito nos ensina com sua competência e trabalho”, destacou.

Rafael Fonsêca

O conselheiro substituto Rafael Fonsêca, que já integrava a direção anterior da Atricon, também elogiou o presidente empossado e o seu antecessor. “A Atricon vinha sendo muito bem conduzida pelo conselheiro Fábio Túlio e não tenho dúvida de que seguirá no rumo certo com o conselheiro Cézar Miola; serão mais dois anos de constante aprimoramento dos sistemas de controle da administração pública”, colocou Fonsêca.

Carlos Pinna

Outro fator que vincula a Atricon ao TCE de Sergipe remete ao período entre os anos de 2002 a 2005, quando a entidade de maior representação dos Tribunais de Contas do Brasil foi presidida pelo conselheiro Carlos Pinna.

Solenidade

Ocorrida no auditório do Instituto Serzedello Corrêa (ISC-TCU), a solenidade foi marcada também pelas posses das diretorias eleitas do Instituto Rui Barbosa (IRB) e da Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom). O evento ocorreu em formato híbrido, devido às restrições impostas pela pandemia.

Alô Lagarto!

Preocupação. É o sentimento da ex-secretária de Saúde de Lagarto e Aracaju, enfermeira e deputada estadual Goretti Reis (PSD), manifestado em seu pronunciamento na Assembleia Legislativa. A parlamentar falou sobre as dificuldades enfrentadas pelos lagartenses, no quesito saúde básica e mostrou diversos áudios das inúmeras comunidades insatisfeitas com os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde de Lagarto.

Goretti Reis

“É inadmissível, em plena pandemia, faltar médicos nas Unidades de Saúde. Vivemos momentos difíceis e de extrema necessidade de profissionais de saúde. Aumento do número de pacientes com Covid, síndromes gripais e casos de Chicungunha. É preciso um trabalho efetivo dos agentes de endemias e uma intervenção urgente por parte do poder público municipal de Lagarto”, ressaltou a parlamentar denunciando também a falta de medicamentos e materiais básicos para curativos e procedimentos simples.

Luciano Pimentel I

O deputado estadual Luciano Pimentel assumiu a presidência da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). Desde 2020, ele está à frente das discussões promovidas pela entidade para tratar de questões referentes ao desenvolvimento econômico do país e ao setor turístico. A posse aconteceu em Brasília, durante a primeira reunião da nova Diretoria Executiva que nesta gestão também conta com o parlamentar na qualidade de membro do Conselho Fiscal.

Luciano Pimentel II

“Há 25 anos a Unale desempenha um papel essencial para a valorização e o fortalecimento do Poder Legislativo auxiliando, assim, no planejamento de políticas públicas estratégicas que beneficiem a população brasileira. É uma entidade que, através da integração das 27 Casas Legislativas do país, amplia o alcance das ações do Parlamento Brasileiro”, afirma Luciano Pimentel, complementando.

Sheyla Galba I

A situação do transporte público na capital foi o tema abordado pela vereadora Sheyla Galba (Cidadania), nesta terça-feira (22), em discurso na Câmara Municipal de Aracaju. A parlamentar destacou os problemas enfrentados diariamente pelos cidadãos que utilizam os ônibus do sistema e criticou a falta de ações efetivas para promover a melhoria do serviço prestado.

Sheyla Galba II

“A Prefeitura anunciou ontem que está começando a modernização do transporte público da capital, com 46 ônibus que passam a circular pela cidade aceitando apenas o pagamento com o cartão Mais Aracaju. Isso poderia ser sinônimo de avanço, de melhoria, de estruturação, mas não é. O que foi anunciado ontem é sinônimo de poeira pra debaixo do tapete”, afirmou Sheyla Galba.

Sheyla Galba III

Na avaliação da vereadora, a medida não representa uma modernização do serviço. “Estão começando a ‘reforma’ pelo telhado e não pelo alicerce. Tecnologia e modernização não fazem parte do vocabulário do sistema de transporte público da capital. Temos ônibus sucateados e superlotados, frota ultrapassada, pontos destruídos, motoristas e cobradores com salários atrasados. Isso sim representa o transporte público de Aracaju”, frisou.

CES/SE

Na 253ª Reunião Ordinária do CES/SE, realizada no auditório da Fundação Estadual de Saúde foram debatidas várias questões, entre elas, os planos de comunicação do CES/SE e da Conferência de Saúde Mental, e sobre o atendimento do Centro Especializado de Reabilitação Física, Visual, Auditiva e Intelectual, incluindo o Transtorno do Espectro Autista – TEA (CER IV) que é gerido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Antônio Luiz I

Para o conselheiro estadual de Saúde e Coordenador de Comunicação da Mesa Diretora do CES/SE, Antônio Luiz dos Santos, foi uma reunião muito proveitosa. “A apresentação do Plano de Comunicação do CES/SE é importante para que o Conselho tenha visibilidade estadual e tenha a participação da sociedade. Vamos aguardar a efetivação dele, há limites orçamentários e financeiros, mas tenho certeza de que resolveremos. Em relação ao Plano de Comunicação para a Conferência Estadual de Saúde Mental, fizemos algumas sugestões e uma delas é uma roda de conversa, espero que seja realizada com o objetivo maior de envolver a população e o usuário no processo da conferência”.

Antônio Luiz II

Para ele, é importante divulgar que o Sistema Único de Saúde (SUS) funciona. “Que é um sistema efetivo e um dos melhores planos de saúde do mundo e nós, brasileiros, temos que valorizar”, enfatizou.

Kitty Lima I

A luta em defesa dos animais sempre foi a missão de vida da deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), bandeira a qual ela se orgulha de carregar desde criança e que a tem levado por caminhos até então inimagináveis como ao Legislativo Estadual. O amor pelos animais garantiu à Kitty Lima mais uma conquista, tornando a parlamentar presidente da Secretaria de Apoio à Fauna da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), nomeação ocorrida durante solenidade na sede da Unale, em Brasília.

Kitty Lima II

A escolha pelo nome de Kitty Lima à frente do grupo de atuação aconteceu durante a realização da 24a Conferência Nacional da Unale, em Mato Grosso do Sul, em novembro passado. Criada em 2019, a Secretaria de Apoio à Fauna tem como objetivo a troca de experiências e conquistas dos Legislativos de todo o país a fim de contribuir para criação e fortalecimento de políticas públicas voltadas à proteção dos animais.

Kitty Lima III

Para isso, a secretaria atua por meio de interlocução nas comissões do Congresso Nacional para monitorar as iniciativas de leis pertinentes à fauna e na busca por parceiros para a promoção dos direitos dos animais, bem como lutar para garantir o orçamento necessário para a execução de políticas públicas em âmbito federal, estadual e municipal.

Alberto Almeida I

Com atuação importante desde 2013 no Estado de Sergipe, o empresário pernambucano, Alberto Almeida, foi escolhido para coordenar o Fórum Empresarial de Sergipe para o mandato 2022-2023. A eleição ocorreu em reunião ordinária no Hotel Vidam, quando na oportunidade foi apresentado também o Plano Sergipe 2050 (por Guilherme Rebouças, representante do Governo do Estado).

Alberto Almeida II

Presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), presidente do Conselho Nordeste III do Sest Senat, e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), diretor da Viação Atalaia (Empresa de Transporte Coletivo) e atuante também no ramo de educação, Alberto Almeida é conhecido pelo seu engajamento no setor de serviços, sempre disposto a envolver os agentes públicos e privados em causas importantes para a sociedade.

Iran Barbosa I

O deputado estadual Iran Barbosa (PT) apelou para que o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas; o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira; e os gestores municipais que ainda não negociaram e pagaram o reajuste do valor do Piso Salarial Profissional do Magistério adotem as medidas necessárias para isso e sigam o exemplo de algumas administrações do Interior do Estado, que estão cumprindo essa obrigação legal.

Iran Barbosa II

O parlamentar, que tem insistido nesta cobrança, ressaltou a necessidade de se cumprir o que determina a legislação nacional, além da importância de ser colocada em prática uma política de recuperação e manutenção do poder aquisitivo dos salários dos educadores. “Em muitos municípios está havendo o processo de negociação para que seja feita a correção do valor do piso tal como está previsto em lei”, disse o parlamentar, parabenizando os gestores municipais que negociaram com o magistério.

Machado I

A Câmara dos Deputados aprovou, por 377 votos a 93, o texto-base da proposta que transfere gratuitamente a estados e municípios os terrenos de marinha ocupados pelo serviço público desses governos e mediante pagamento aos ocupantes particulares. “Vale ressaltar que foi uma luta por mais de cinco anos do ex-deputado federal José Carlos Machado enquanto esteve representando Sergipe na Câmara Federal”.

Machado II

Segundo o substitutivo aprovado, do deputado Alceu Moreira (MDB-RS), a União ficará apenas com as áreas não ocupadas, aquelas abrangidas por unidades ambientais federais e as utilizadas pelo serviço público federal, inclusive para uso de concessionárias e permissionárias, como para instalações portuárias, conservação do patrimônio histórico e cultural, entre outras.

Machado III

“O governo e oposição mostraram que tem compromisso com o correto, com racional ao querer acabar com essa distorção que não é bom pra ninguém”. A PEC tem como primeiro signatário o ex-deputado Arnaldo Jordy e prevê a transferência gratuita também dos terrenos de marinha onde estão instalados serviços estaduais e municipais sob concessão ou permissão. A transferência será gratuita ainda para habitações de interesse social, como vilas de pescadores.

Fabiano Oliveira I

O vereador Fabiano Oliveira (PP) repudiou as fake news que estão sendo feitas sobre o estado de saúde da cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta. “O momento é de oração e fortalecimento da nossa fé. É muito triste as mensagens falsas que vem circulando na internet. Vamos ajudar, mandar energias positivas! Eu acredito muito que em breve ela estará aqui com toda sua alegria, astral e simplicidade”, comentou.

Fabiano Oliveira II

Fabiano, que também é empresário do setor de entretenimento, ressaltou a importância da cantora e falou um pouco da sua carreira. “Ela é um fenômeno nacional! A Calcinha Preta é uma banda de forró que conquistou o Brasil nesses 27 anos de história. Eu tenho muito orgulho de dizer que a banda é sergipana e de ter participado da história do projeto ‘Calcinha Elétrica’, quando eles tocaram no Pré-Caju. Quero continuar estendendo toda a minha solidariedade aos familiares, amigos, a banda e aos fãs de Paulinha Abelha. Eu ainda vou gravar muitos programas ao lado dela e teremos a oportunidade de testemunhar mais essa vitória!”, reforçou.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

