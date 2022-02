Hemose reforça campanhas para doação de sangue no Carnaval

Na última terça-feira, 22, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) recebeu as campanhas “Doe Sangue, Desperte Sorrisos”, do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO/SE) e o projeto Sangue Bom, seja a esperança na vida de alguém, do município de Estância.

De acordo com a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas, as iniciativas visam ampliar as doações para reforçar os estoques de todos os grupos sanguíneos durante feriados prolongados.

“Estamos nos aproximando do feriado de Carnaval, a demanda nos hospitais aumentam e o número de doadores reduz”, informou. “Aproveitamos para agradecer a todos, que decidiram fazer as mobilizações junto à categorias profissionais e demais voluntários”, completou.

A presidente do Conselho de Odontologia, Anna Tereza Azevedo de Andrade, destacou o exercício da solidariedade. “Enquanto profissionais da área de saúde temos que pensar no próximo e doar sangue para ajudar aqueles que precisam”, salientou.

O grupo fidelizado do projeto Sangue Bom de Estância, liderado por Kaique Freire também organizou a campanha para semana do Carnaval. “Esse projeto tem como objetivo estimular a doação de sangue entre a população estanciana”, disse o doador.

Tiago Marcelo aproveitou a oportunidade para sua primeira doação. “Desde pequeno sou apaixonado pela área de saúde e devido a muito trabalho não pude doar sangue antes. Hoje finalmente consegui”, disse satisfeito o jovem.

Critérios

Para doar é preciso estar bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, peso superior a 50 kg, comparecer ao Hemose bem alimentado e portando documento de identificação original oficial com foto. Mais informações sobre o serviço através dos telefones: (79) 3225-8039, 3259-3174 e 99191-297.

Fonte e foto SES