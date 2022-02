Kitty Lima é nomeada presidente da Secretaria de Apoio à Fauna

A luta em defesa dos animais sempre foi a missão de vida da deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), bandeira a qual ela se orgulha de carregar desde criança e que a tem levado por caminhos até então inimagináveis como ao Legislativo Estadual. Nesta segunda-feira, 21, o amor pelos animais garantiu à Kitty Lima mais uma conquista, tornando a parlamentar presidente da Secretaria de Apoio à Fauna da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), nomeação ocorrida durante solenidade na sede da Unale, em Brasília.

A escolha pelo nome de Kitty Lima à frente do grupo de atuação aconteceu durante a realização da 24a Conferência Nacional da Unale, em Mato Grosso do Sul, em novembro passado. Criada em 2019, a Secretaria de Apoio à Fauna tem como objetivo a troca de experiências e conquistas dos Legislativos de todo o país a fim de contribuir para criação e fortalecimento de políticas públicas voltadas à proteção dos animais.

Para isso, a secretaria atua por meio de interlocução nas comissões do Congresso Nacional para monitorar as iniciativas de leis pertinentes à fauna e na busca por parceiros para a promoção dos direitos dos animais, bem como lutar para garantir o orçamento necessário para a execução de políticas públicas em âmbito federal, estadual e municipal.

“A gente vai fazer um trabalho incrível em defesa de todas as formas de vida e com todo o apoio da Unale, um grande reforço em nossa luta por respeito aos animais. Muito feliz ainda por ter pessoas empenhadas no combate à violência e maus-tratos junto comigo nessa empreitada e somando forças nessa secretaria. Muito grata ao presidente da Unale, Lídio Lopes, pela confiança em meu trabalho, e a partir de agora vamos fazer história na proteção animal em nosso país”, garante Kitty.

Além da deputada Kitty Lima, integram a Secretaria de Apoio à Fauna a deputada Joana D’Arc (AM), os deputados Delegado Bruno (SP), Noraldino Jr. (MG) e Romero Albuquerque (PE).

Foto assessoria

Por Felipe Maceió